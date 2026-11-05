Angine de Poitrine remporte trois Félix aux galas de l’ADISQ

Le duo Angine de Poitrine a connu une soirée mémorable mercredi lors du Premier Gala et du Gala de l’industrie de l’ADISQ, mettant la main sur trois trophées Félix.

Le groupe a remporté le Félix de l’Album de l’année – Choix de la critique, en plus de voir son plus récent opus, Vol. II, être couronné dans la catégorie Album de l’année – Rock. Les membres du duo, Khn de Poitrine et Klek de Poitrine, ont également été récompensés dans la catégorie Arrangements de l’année pour ce même album.

Malgré ces succès, l’aventure n’est pas terminée pour le groupe, qui demeure en lice dans six catégories lors du gala télévisé de l’ADISQ qui se déroulera dimanche soir. Angine de Poitrine pourrait notamment ajouter à sa récolte des Félix dans les catégories Album de l’année – Succès populaire, Artiste de l’année – Rayonnement international, Auteur ou compositeur de l’année, Chanson de l’année, Groupe ou duo de l’année et Révélation de l’année.

Peu de succès pour les autres représentants régionaux

Du côté des autres finalistes originaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la soirée a été plus difficile.

Le Festival La Noce n’est pas parvenu à décrocher le Félix de l’Événement de l’année, l’honneur étant finalement attribué au Festif! de Baie-Saint-Paul. Même scénario pour le Théâtre Palace, qui s’est incliné devant la Salle Odyssée dans la catégorie Salle de spectacles de l’année.

Le groupe almatois Marie Céleste, nommé dans les catégories Album de l’année – Alternatif et Vidéo de l’année, est également reparti les mains vides. La formation conserve toutefois une chance de se reprendre dimanche alors qu’elle figure parmi les finalistes pour le Félix de la Révélation de l’année.

L’auteur-compositeur-interprète de Mashteuiatsh, Mike Paul Kuekuatsheu, n’a pas réussi à remporter le trophée dans la catégorie Album de l’année en langues autochtones. Il pourra néanmoins encore espérer être récompensé lors du gala principal dans la catégorie Artiste autochtone de l’année.

Le Dolmissois Mario Pelchat et Gab Bouchard, originaire de Saint-Prime, n’ont pas non plus ajouté de Félix à leur palmarès mercredi. Mario Pelchat demeure toutefois en course pour le prix de l’Album de l’année – Succès populaire grâce à son album Duos de mes 60 ans.