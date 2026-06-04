Un garage ultramoderne prend forme chez Roberval Chevrolet Buick GMC

Derrière les clôtures du chantier, la transformation s’accélère. Débutés au printemps 2025 à la suite d’un affaissement d’une portion de toiture causé par une accumulation exceptionnelle de neige, les travaux de 4 M$ (plus l’asphaltage) métamorphosent progressivement Roberval Chevrolet Buick GMC pour afficher la nouvelle image de GM. Entre reconstruction et modernisation, les propriétaires misent sur une installation entièrement repensée qu’ils souhaitent voir complétée à la fin de l’été.

Avant même de reconstruire, plus de 1 M$ auront dû être consacrés uniquement aux travaux de démolition. Une étape incontournable dans un chantier complexe qui réserve encore son lot de défis chez Roberval Chevrolet Buick GMC.

La section du bâtiment actuellement en reconstruction remontait aux années 1950. Au fil des décennies, plusieurs entreprises y ont occupé les lieux, dont un commerce spécialisé dans l’entretien de tracteurs. Différentes transformations réalisées au fil du temps, notamment l’ajout de nouvelles surfaces de toiture, avaient progressivement modifié la structure initiale.

« Les fermes de toit étaient composées de pièces de bois brutes de deux pouces par douze pouces. Probablement qu’elles étaient rendues à bout de vie », explique Stéphane Fortin, président de l’entreprise.

Plusieurs surprises en cours de route

Depuis le début du chantier, plusieurs imprévus ont ralenti ou complexifié les opérations. Parmi les découvertes importantes figure notamment la présence d’amiante dans certaines portions de la structure, un matériau qui a nécessité une intervention spécialisée avant toute poursuite des travaux.

Le tout s’est déroulé alors que les activités commerciales de l’entreprise devaient se poursuivre, un défi logistique important que la direction affirme avoir relevé sans interrompre les opérations.

À cette réalité se sont ajoutées de nombreuses étapes administratives et techniques : négociations avec l’assureur, validation des plans auprès de GM, approbation par le service d’urbanisme de la Ville de Roberval, demandes de soumissions auprès des entrepreneurs ainsi que détermination du calendrier des travaux.

« On a vécu plusieurs analyses, sans oublier le passage des ingénieurs experts en assurance. Il fallait décider s’il était préférable de démolir cette partie ou la restaurer. Avec la problématique de refaire la toiture, nous avons donc décidé de démolir pour reconstruire. Pour l’autre partie du garage, il n’y avait pas de problème, puisqu’elle a une structure d’acier », ajoute Stéphane Fortin.

Le défi du retrait de l’amiante

Pendant plusieurs mois, de nombreux citoyens ont remarqué qu’une imposante structure recouverte d’une toile enveloppait une partie du garage. Cette installation temporaire visait à permettre le retrait sécuritaire de l’amiante.

« Comme toute vieille construction, on s’est rendu compte qu’il y avait de l’amiante. Lorsque l’on enlève ce matériau, il faut l’arroser afin d’éviter que des particules flottent dans l’air. Donc, il a fallu habiller le bâtiment pour réaliser ces travaux », explique le président.

D’autres complications sont apparues au moment de refaire le plancher de béton. En creusant sous la dalle existante, l’entrepreneur a découvert une importante présence de terre noire sous la structure.

« Il a fallu arracher le plancher et refaire les fondations », résume-t-il.

Une salle d’exposition agrandie

L’une des principales caractéristiques du nouveau bâtiment concernera la salle d’exposition, qui atteindra une superficie d’environ 5 000 pieds carrés et intégrera un système biénergie.

Selon l’échéancier envisagé, les travaux devraient se terminer vers la fin de l’été. « Au plus tard, en septembre, on devrait conclure ces travaux », conclut Stéphane Fortin.