Une saison hivernale globalement positive au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean dresse un bilan positif de sa dernière saison touristique hivernale, malgré un léger ralentissement de l’achalandage observé au retour des Fêtes.

L’organisme souligne que les conditions d’enneigement favorables combinées à des investissements stratégiques ont permis à la région de consolider son statut de destination hivernale « incontournable » en Amérique du Nord.

La saison a débuté sur une note encourageante, attirant un nombre « satisfaisant » de visiteurs, notamment des amateurs de plein air et des motoneigistes. Toutefois, Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean mentionne que la concurrence accrue d’autres régions également bien enneigées a exercé une pression à la baisse sur la fréquentation en début d’année 2026. La situation s’est néanmoins redressée à partir du milieu de la saison, grâce à la mobilisation soutenue des clubs de motoneigistes.

« On observe en effet une tendance depuis quelques années : les motoneigistes n'hésitent plus à monter vers le Nord pour s'assurer des conditions de neige optimales et d’une saison prolongée. Même si historiquement, le Saguenay–Lac-Saint-Jean a toujours été une destination prisée, la région se positionne plus que jamais comme la plaque tournante de ce corridor nordique. », a expliqué la directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Dubord.

Mme Dubord insiste également sur l’importance des investissements récents dans la modernisation des infrastructures touristiques, notamment la mise à niveau des sentiers et la signalisation. Ces améliorations auraient contribué à bonifier l’expérience des visiteurs et généré des retombées économiques « majeures » pour les secteurs de l’hébergement et de la restauration.

« Pour nous, il ne s'agit plus seulement d'offrir des pistes, mais de proposer une expérience d'aventure fiable, sécuritaire et haut de gamme qui confirme notre statut de destination incontournable en Amérique du Nord », a-t-elle ajouté.

Les données recueillies auprès des membres de l’organisation à travers un sondage témoignent également d’une bonne performance hivernale. Ainsi, 46 % des répondants rapportent une hausse de leur clientèle, tandis que 31 % indiquent une stabilité. La clientèle régionale est également demeurée prédominante, représentant 54 % des visiteurs.

Du côté des services d’accueil, les lieux ouverts en hiver ont enregistré 4 472 actes d’information, soit une hausse notable de 27 % par rapport à l’année précédente.

Finalement, les statistiques d’hébergement ont révélé, quant à elles, une légère augmentation du taux d’occupation en début de saison, suivie d’un recul graduel au cours du premier trimestre de 2026.