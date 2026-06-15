Les mises en chantier d’habitations au Canada ont reculé en mai

Les mises en chantier d’habitations ont connu un recul au Canada au mois de mai. Selon les données publiées par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le nombre de mises en chantier a diminué de 6 %, passant de 278 380 en avril à 261 377 en mai.

Dans les centres urbains de 10 000 habitants ou plus, le nombre de nouvelles constructions a reculé de 5,2 % sur un an. En mai 2026, 22 633 logements ont été mis en chantier, comparativement à 23 879 pour la même période en 2025.

Le nombre de logements en construction dans les villes de 50 000 habitants ou plus a légèrement progressé, en hausse de 0,9 % sur un mois, pour atteindre 374 662 unités. Par ailleurs, les logements achevés ont bondi de 10,6 % par rapport à avril, totalisant 16 880 logements. En milieu rural, la SCHL estime que le nombre des mises en chantier s’est établi à 14 357 en mai.

Du côté des grandes villes, Montréal se distingue des tendances nationales. Parmi les trois principales régions métropolitaines de recensement (RMR), la métropole québécoise a enregistré une hausse marquée de 18 % des mises en chantier par rapport à mai 2025. Cette progression s’explique principalement par une augmentation des projets de logements collectifs, explique la SCHL.