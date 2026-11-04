Le Bloc québécois dévoile ses priorités en vue du budget fédéral

Les députés bloquistes d’Alexis Brunelle-Duceppe, député de Lac-Saint-Jean, et de Mario Simard, député de Jonquière—Hébertville—Pays-des-Bleuets, ont présenté leurs attentes en prévision du budget fédéral qui doit être déposé jeudi.

Le Bloc québécois concentre ses demandes autour de cinq grandes priorités : la famille et le coût de la vie, l’itinérance et le logement, l’environnement, la culture et la résilience économique. Selon Mario Simard, les propositions du parti visent à répondre aux préoccupations immédiates des Québécois.

« Nous proposons de faire économiser près de 300 $ aux familles de deux enfants, en plus de bonifier la pension des aînés de 65 à 74 ans. Nous réclamons plus de financement et de prévisibilité afin d’aider le Québec à faire face aux crises du logement et de l’itinérance. Nous exigeons la correction des reculs impardonnables en matière d’environnement et de culture. Finalement, nous proposons du soutien aux entreprises et aux travailleurs face à la crise tarifaire. », a-t-il déclaré.

De son côté, Alexis Brunelle-Duceppe a réitéré la volonté de son parti de voir Ottawa abolir la TPS sur les biens usagés, à l’image de la mesure envisagée par le gouvernement du Québec. Le député soutient également que le gouvernement fédéral devrait rembourser Québec pour les coûts liés au chemin Roxham ainsi que pour ce qu’il qualifie de « cadeaux électoraux » associés à la « fausse taxe carbone ». Il réclame aussi que la hausse des transferts fédéraux en santé soit fixée à 6 % annuellement pour les cinq prochaines années.

En matière de logement et d’itinérance, les élus bloquistes souhaitent la prolongation des programmes fédéraux existants ainsi que le renouvellement de l’aide au loyer et du Fonds de protection des loyers. Ils demandent également que les sommes destinées au logement communautaire et au programme Maisons Canada soient transférées au Québec sans condition.

Sur le plan environnemental, le Bloc québécois propose de mettre un terme à toutes les subventions accordées aux secteurs pétrolier et gazier. Les sommes ainsi économisées devraient, selon le parti, être réinvesties pour doubler le financement du transport collectif et des infrastructures municipales.

Les députés reviennent aussi à la charge sur la question de la culture. Ils demandent au gouvernement libéral de rétablir les redevances imposées aux plateformes de diffusion en ligne ainsi que la taxe sur les services numériques afin de faire davantage contribuer les géants du Web. Le parti souhaite également que les 600 millions de dollars promis au secteur culturel cet été soient versés et que des mesures de soutien soient mises en place pour la télévision, la radio et les médias locaux d’information.

Enfin, le Bloc québécois propose plusieurs mesures pour soutenir les entreprises et les travailleurs touchés par la crise tarifaire. Parmi celles-ci figurent l’ajout de 2 milliards de dollars à la subvention salariale, le rachat des droits compensateurs imposés à l’industrie forestière, une réforme de l’assurance-emploi ainsi que l’abandon de la privatisation d’infrastructures stratégiques, notamment les aéroports.