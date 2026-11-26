Les employés de l’administration québécoise continuent d’accuser un retard salarial important par rapport aux autres travailleurs québécois évoluant dans de grandes organisations, selon la plus récente analyse comparative de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) dévoilée jeudi.

L’étude révèle que les salariés à temps plein de l’administration québécoise touchent en moyenne un salaire inférieur de 12,9 % à celui des autres salariés québécois. L’écart est de -9,4 % par rapport au secteur privé et grimpe à -19,4 % lorsqu’on compare leur rémunération à celle des employés des autres secteurs publics, notamment l’administration fédérale, les universités, les municipalités et les entreprises publiques.

Lorsque sont pris en compte les avantages sociaux, tels que les régimes de retraite, les assurances collectives, les congés payés et la durée normale de la semaine de travail, l’écart se rétrécit. La rémunération globale du personnel de l’administration québécoise demeure néanmoins inférieure de 4 % à celle des autres salariés québécois.

Les employés gouvernementaux affichent toutefois une rémunération globale supérieure de 3,1 % à celle du secteur privé, grâce à des conditions de travail jugées plus avantageuses. Ils demeurent cependant loin derrière les autres organisations publiques, avec un retard de 17,7 %.

Un écart qui s’est réduit depuis 2013

L’ISQ souligne que les écarts de rémunération globale observés entre 2025 et 2026 sont demeurés relativement stables. Toutefois, une comparaison avec les données de 2013 montre une amélioration de la position relative des employés de l’administration québécoise.

Ainsi, les écarts de rémunération globale avec les autres salariés québécois ainsi qu’avec les autres secteurs publics se sont réduits au cours de cette période, passant de -8,3 % à -4 %. Face au secteur privé, la situation est considérée comme statistiquement comparable à celle observée en 2013.

Le SPGQ critique le manque d’attractivité de la fonction publique

À la suite de la publication du rapport, le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) a dénoncé le maintien d’importants écarts de rémunération, particulièrement pour le personnel professionnel.

Selon l’organisation syndicale, la rémunération globale des professionnels de l’administration publique québécoise demeure près de 13 % inférieure à celle observée dans les autres secteurs publics. L’écart atteint 20 % avec le gouvernement fédéral, 15 % avec les municipalités et 9 % avec les universités et les entreprises publiques.

« Ce qui est inquiétant, c'est que plus de 70 % des conventions collectives au fédéral sont échues et qu'il y a tout de même un écart de 20 % avec la rémunération globale du personnel professionnel québécois. C'est une augmentation de 5 % par rapport à l'année dernière et on peut présumer que le retard va continuer à s'accentuer avec le renouvellement des conventions collectives fédérales », déplore Guillaume Bouvrette, président du SPGQ.

Le syndicat estime également que le gel d’embauche, l’abolition de postes et la diminution du télétravail au cours des deux dernières années ont contribué à rendre la fonction publique québécoise moins attractive.

« La réalité, c'est qu'il y a moins de personnes pour effectuer la même tâche, et ce, dans un environnement souvent plus bruyant à cause des aires ouvertes. Ajoutons à l'équation le dénigrement du travail dans l'espace public ainsi que la rémunération non concurrentielle et les conditions sont réunies pour favoriser la perte d'expertise. Ensuite, qui paiera pour l'embauche de sous-traitants coûtants plus du double d'une ressource de l'État? », questionne le président.

Selon le président du SPGQ, les suppressions de postes ont particulièrement touché la relève au cours de la dernière année. Il estime que Québec devra améliorer les salaires, la rémunération globale, les conditions de travail et la charge de travail s’il souhaite redevenir un employeur de choix et assurer la qualité des services publics.