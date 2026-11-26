Le développement du Quartier d’affaires Nashkue, à Mashteuiatsh, continue d’attirer des investisseurs. Deux entreprises ont récemment inauguré leurs nouvelles installations dans le secteur industriel, représentant des investissements totalisant 3,7 millions de dollars.

L’entreprise Solutions mécaniques GFP, spécialisée dans les services de réparation automobile, a ouvert officiellement ses portes le 2 novembre 2026. Ce garage fondé par Steve Paul et sa fille Camille Paul constitue un projet familial qui a nécessité un investissement de 2,5 millions de dollars.

De son côté, Ilnu Excavation, une entreprise œuvrant dans le domaine du génie civil, a également inauguré son nouveau bâtiment dans le secteur industriel du quartier. En activité depuis 2021, l’entreprise cherchait depuis quelque temps un emplacement mieux adapté à sa croissance. Elle a finalement choisi d’y établir son siège social, un projet évalué à 1,2 million de dollars.

Selon la communauté, ces investissements témoignent du potentiel de développement du Quartier d’affaires Nashkue. Inauguré en septembre 2024, le secteur offre désormais les infrastructures nécessaires à l’implantation d’entreprises, en plus de bénéficier d’un accès rapide à la route 169.

La communauté souligne également que l’adoption du code foncier en 2021 a joué un rôle déterminant dans la réalisation de ces projets. Cela a notamment permis la mise en garantie des baux d’occupation des terrains, facilitant ainsi l’accès au financement pour les entrepreneurs.

« Le Quartier d’affaires Nashkue est appelé à un développement prometteur au cours des prochaines années. Plusieurs lots sont déjà réservés pour des projets d’entreprises en cours de développement dans les secteurs commercial et industriel. Des terrains sont encore disponibles. », indique la communauté.