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Exportation maritime : comment éliminer le risque de rouille sans alourdir votre chaîne de production

Le 27 juin 2026 — Modifié à 22 h 04 min
Par Texte commandité

L’exportation maritime représente un défi particulier pour les fabricants et les exportateurs de pièces métalliques. Pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, les produits peuvent être exposés à des conditions favorisant la corrosion : humidité élevée, condensation, variations de température et air salin. Une simple trace de rouille peut entraîner des réclamations, des retours de marchandise ou une détérioration de l’image de l’entreprise.

Traditionnellement, plusieurs organisations ont recours à des huiles protectrices ou à des traitements temporaires pour limiter les risques. Bien que ces solutions puissent être efficaces, elles ajoutent souvent des étapes au processus de production. Les pièces doivent parfois être nettoyées avant leur utilisation finale, ce qui augmente les coûts de manutention et les délais.

Aujourd’hui, plusieurs manufacturiers cherchent plutôt des approches qui s’intègrent naturellement à leurs opérations. L’objectif est de protéger les composantes pendant le transport et l’entreposage sans modifier les méthodes de fabrication existantes. Une stratégie efficace consiste à agir directement dans l’environnement d’emballage afin de contrôler les facteurs responsables de la corrosion.

C’est dans ce contexte que les solutions de protection contre la corrosion ICV gagnent en popularité. Elles permettent de créer un environnement protecteur autour des pièces métalliques pendant le transport, réduisant ainsi les risques associés à l’humidité et aux contaminants atmosphériques.

Au-delà de la protection du produit, cette approche contribue aussi à simplifier la logistique. Les entreprises peuvent réduire les manipulations inutiles, limiter les interventions après réception et améliorer la satisfaction des clients à l’international.

Dans un contexte où les chaînes d’approvisionnement doivent être à la fois performantes et rentables, prévenir la corrosion dès l’emballage représente souvent une solution plus efficace que de gérer les conséquences d’un produit endommagé à destination.

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