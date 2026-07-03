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Vendredi, 03 juillet 2026

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L'entreprise étoile de juillet

Une expérience immersive captivante à travers les étoiles et les galaxies

Le 03 juillet 2026 — Modifié à 13 h 28 min le 02 juillet 2026
Par MRC du Domaine-du-Roy, SADC Lac-Saint-Jean Ouest

Contenu commandité

Observer le ciel et vivre une expérience immersive hors du commun : voilà ce que propose le Planétarium de Saint-Félicien, situé proche du Zoo sauvage de Saint-Félicien, du lundi au vendredi de 14 h à 23 h, ainsi que les fins de semaine sur demande.

Alors que la saison estivale débute, son directeur Claude Boivin, également président du Club d’astronomie Les Boréalides, rappelle que la mission de l’établissement est de rendre l’astronomie accessible à tous.

« Notre rôle, c’est la vulgarisation scientifique. Nous nous adressons autant aux jeunes qu’aux plus âgés et nous recevons beaucoup de familles », explique- t-il.

Unique à l’extérieur de Montréal, le Planétarium est le seul à posséder un dôme fixe intégré à son bâtiment. Trois dômes mobiles complètent l’offre et permettent de présenter des animations dans différents milieux.

Au coeur de la visite se trouve un impressionnant dôme immersif où le ciel, les étoiles, les planètes, les galaxies et les nébuleuses sont projetés à 360 degrés. Les visiteurs sont littéralement transportés dans l’espace.

L’été sera ponctué de nombreuses activités thématiques. Chaque semaine, une nouvelle programmation sera dévoilée sur la page Facebook du Planétarium. Les visiteurs pourront notamment en apprendre davantage sur les gyroscopes qui assurent la stabilité des satellites.

Parmi les temps forts, la semaine des Perséides, autour du 12 août, permettra notamment d’observer une éclipse solaire. Le Planétarium fournira des lunettes d’observation et mettra des télescopes spécialisés à la disposition du public afin d’observer le Soleil en toute sécurité. Une présentation immersive expliquera également le phénomène grâce à une simulation montrant la Lune s’interposer entre la Terre et le Soleil.

Autre activité fort appréciée : l’Observatoire virtuel. Présentée chaque soir à compter de 21 h, cette animation d’environ une heure permet de découvrir les merveilles de l’univers. Si le ciel est dégagé, elle est suivie gratuitement d’une séance d’observation extérieure avec les télescopes du site.

Le directeur du Planétarium tient à souligner l’appui précieux de ses partenaires, notamment la MRC du Domaine-du-Roy et la SADC Lac-Saint-Jean Ouest, pour son récent projet de modernisation extérieure du bâtiment, dans le but d’améliorer l’expérience des visiteurs et de mettre davantage en valeur ce lieu emblématique de découverte scientifique. 

Planétarium de Saint-Félicien
418 900-1098
2025, Boulevard du Jardin

 

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