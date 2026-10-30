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Complexe hôtelier en Jamaïque

Moon Palace Jamaica : Un 5 Étoiles où on accueille les enfants gratuitement !

Le 30 octobre 2026 - Modifié à 10 h 40 min
Par Texte commandité

« Est-ce que vous voulez être traités comme des rois et des reines? » C’est avec cette question que Marcella Paloma, gestionnaire du développement des affaires chez The Palace Compagny , nous invite à découvrir le Moon Palace Jamaica, en Jamaïque. Mais derrière cette promesse de service attentionné se cache quelque chose d’encore plus précieux : la possibilité de vivre des moments inoubliables avec ceux qu’on aime, dont la famille puisque les enfants y séjournent gratuitement.

Pour Marcella, les vacances en famille ont une valeur toute particulière. Elle sait que, pour plusieurs, ce voyage représente parfois le seul grand rendez-vous de l’année où les grands-parents, les parents et les enfants peuvent enfin mettre le quotidien sur pause, se retrouver et créer des souvenirs qui resteront longtemps gravés dans leur mémoire. C’est pourquoi l’équipe cherche à offrir une expérience personnalisée, où chacun trouve son bonheur, peu importe son âge.

Et pour les familles québécoises, un avantage mérite certainement qu’on s’y attarde : les enfants de 17 ans et moins séjournent gratuitement dans les établissements de la chaîne, selon les conditions applicables. Une belle occasion de voyager ensemble et de profiter pleinement de ces précieux moments, sans faire exploser le budget familial.

Mais l’accompagnement ne s’arrête pas aux portes de l’hôtel. Dans son rôle, Marcella travaille étroitement avec les agences de voyages et leurs conseillers, de la réservation jusqu’au retour des voyageurs à la maison. Parce que pour elle, une belle expérience commence bien avant le départ et se poursuit bien après les vacances.

Son souhait? Voir davantage de Québécois découvrir la Jamaïque et repartir avec le cœur rempli de soleil, la tête pleine de souvenirs et, surtout, l’envie de revivre l’expérience.

 

Marcella était contente d’accueillir le groupe de conseillers en voyages de l’agence, conseillers en voyages Dolbeau, St-Félicien et Roberval et sa propriétaire Cathie Côté qui organisait la sortie découverte.  

photo la plus importante marcella

 

Le magnifique complexe Moon Palace Jamaica accueille les enfants de moins de 17 ans gratuitement.  Ils auront assurément du plaisir dans les salles de jeux adaptées à tous les âges, les piscines, plage et autres attraits pensés pour eux. 

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