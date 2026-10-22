Sébastien Bernatchez : une passion qui le mène à la Maison de l’Auto

Contenu commandité

Une histoire qui a commencé bien avant son embauche | Maison de l’Auto St-Félicien

Originaire de la Gaspésie, Sébastien Bernatchez a adopté la région du Lac-Saint-Jean il y a maintenant plus de 20 ans. Et s’il y a une passion qui l’accompagne depuis toujours, c’est bien celle de l’automobile.

Dès l’âge de 5 ou 6 ans, installé sur la galerie de sa grand-mère près de la route 132, Sébastien jouait à « Devine l’auto » avec son père et ses oncles. Déjà à cette époque, il impressionnait son entourage en identifiant sans difficulté la marque et le modèle des véhicules qui passaient devant la maison.

Titulaire d’une formation en contrôle de la qualité alimentaire, Sébastien a œuvré dans plusieurs usines de la région, notamment dans les secteurs de la viande et du bleuet. Il s’est ensuite démarqué pendant près de 15 ans dans le domaine de la gestion parasitaire. Son sens du service à la clientèle lui a permis de créer de nombreux liens et de développer une excellente connaissance du territoire et de ses habitants.

Plus récemment, il a également acquis de l’expérience dans la vente de véhicules récréatifs, se rapprochant ainsi tranquillement d’un domaine qui l’a toujours passionné.

Sébastien connaît bien la Maison de l’Auto St-Félicien, puisqu’il en est client depuis 2007, année où il faisait l’acquisition d’une Dodge Caravan.

En 2019, il est passé au mode camion et conduit aujourd’hui son deuxième RAM. Au fil des années et de ses visites à la concession, Sébastien n’a jamais caché son grand intérêt pour le domaine automobile.

Puis, en août dernier, le téléphone sonne.

Pierre-Luc Verreault lui mentionne que la Maison de l’Auto est à la recherche d’un nouveau conseiller aux ventes. Une première rencontre ouvre rapidement la porte à une possibilité qui semblait presque faite sur mesure pour lui.

À la suite d’une discussion avec Louis Lapierre, directeur des ventes, le courant passe immédiatement.

Louis voit rapidement chez Sébastien les qualités recherchées pour réussir dans l’équipe : une facilité à créer des liens, un excellent sens du service à la clientèle et, surtout, une véritable passion pour l’automobile. De son côté, Sébastien sent rapidement qu’il est au bon endroit. La confiance est réciproque et les planètes s’alignent.

Une nouvelle aventure professionnelle débute alors pour Sébastien, qui accepte avec fierté et enthousiasme de se joindre à l’équipe de la Maison de l’Auto St-Félicien.

« Enfin, je réalise mon rêve! »

Aujourd’hui, Sébastien peut enfin mettre pleinement sa passion pour l’automobile au service de ses clients.

Son approche repose sur des valeurs qui l’ont toujours guidé : être à l’écoute des besoins réels de chaque personne, travailler dans la transparence et trouver la meilleure solution possible, que ce soit pour l’achat ou la location d’un prochain véhicule.

Pour Sébastien, vendre un véhicule, ce n’est pas simplement conclure une transaction. C’est avant tout prendre le temps de connaître son client, comprendre ses besoins et l’accompagner vers le véhicule qui lui convient réellement.

Nous sommes très heureux de pouvoir maintenant compter sur lui au sein de notre équipe.

Bienvenue dans l’équipe, Sébastien!

Vous êtes à la recherche de votre prochain véhicule? Venez rencontrer Sébastien Bernatchez à la Maison de l’Auto St-Félicien. Il se fera un plaisir de vous accompagner!

De l’espace pour la famille.

De la place pour le hockey.

De la polyvalence pour les voyages.

Et la traction intégrale disponible pour nos hivers québécois.

La Chrysler Pacifica 2027 vous offre le célèbre Stow ’n Go, qui permet de rabattre les sièges dans le plancher afin de transformer rapidement l’habitacle selon vos besoins. Chrysler annonce jusqu’à 243 configurations de sièges.

Ajoutez à cela un V6 Pentastar de 3,6 L, trois rangées, des portes coulissantes électriques et une gamme allant de la Select jusqu’à la luxueuse Pinnacle AWD.

La familiale qui s’adapte à votre vie, et non l’inverse.

🇨🇦 Assemblage canadien

❄️ Traction intégrale disponible

💺 Stow ’n Go

👨‍👩‍👧‍👦 Espace familial remarquable

✨ Confort et technologie

Venez la voir et l’essayer à la Maison de l’Auto de Saint-Félicien !

Maison de l'Auto St-Félicien

418 679-1865

1035 Route 169, St-Félicien





