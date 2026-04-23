SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 23 avril 2026

Faits divers

Temps de lecture : 23s

UQAC

Une panne de courant force la fermeture du campus principal

Émile Boudreau
Le 23 avril 2026 — Modifié à 08 h 38 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Les activités de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) sont actuellement suspendues sur le campus principal pour une durée indéterminée en raison d’une panne de courant majeure.

La communauté étudiante ainsi que les membres du personnel sont priés de ne pas se présenter sur les lieux du campus jusqu’à la reprise normale des activités.

Les étudiantes et étudiants sont également invités à communiquer directement avec leur professeur ou leur chargé de cours puisque certaines activités pédagogiques pourraient être maintenues à distance.

L’UQAC assure qu’elle tiendra sa communauté informée de toute évolution.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Disparition d’un adolescent de Roberval
Publié à 7h20

Disparition d’un adolescent de Roberval

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public afin de retrouver Tommy-Jim Boivin Blacksmith, 16 ans, de Roberval. Selon la SQ, il a été vu pour la dernière fois le 18 avril dernier en après-midi sur la communauté de Mashteuiatsh. Les policiers croient qu’il pourrait également se trouver dans le secteur Roberval et des environs. Tommy-Jim ...

LIRE LA SUITE

L’incendie qui a frappé la Maison du jardin serait criminel
Publié le 15 avril 2026

L’incendie qui a frappé la Maison du jardin serait criminel

Un homme de 26 ans en situation d’itinérance, Matthias Niquay, a été accusé mardi après-midi au palais de justice de Roberval relativement à l’incendie qui a ravagé la Maison du jardin dans la nuit de lundi à mardi, rapporte Radio-Canada. Les autorités s’étaient d’abord interrogées sur l’origine du feu après avoir constaté qu’une porte de ...

LIRE LA SUITE

Un incendie frappe la Maison du Jardin à Roberval
Publié le 14 avril 2026

Un incendie frappe la Maison du Jardin à Roberval

La Maison du Jardin, située derrière la Place des Ursulines à Roberval, a été la proie des flammes dans la nuit du 13 au 14 avril. À la suite d’un appel reçu le 13 avril à 23 h 48, les pompiers ont été dépêchés sur place afin de maîtriser l’incendie et de limiter les dommages au bâtiment, rapporte la Ville de Roberval. Grâce à l’intervention ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES