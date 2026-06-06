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Samedi, 06 juin 2026

Faits divers

Temps de lecture : 36s

Le travailleur porté disparu au nord de Dolbeau-Mistassini retrouvé sans vie

Le 06 juin 2026 — Modifié à 11 h 36 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

Le travailleur forestier qui était porté disparu depuis jeudi midi au nord de Dolbeau-Mistassini a été retrouvé sans vie vendredi vers 13 h.

La Sûreté du Québec n'a pas été en mesure de fournir de détails. Le secteur où l'homme a été retrouvé a été analysé par les policiers. Une autopsie sera effectuée en début de semaine afin de déterminer les causes exactes de sa mort.

Au moment de sa disparition, le travailleur âgé de 56 ans était en train de débroussailler le terrain aux abords de la route de Domtar, vers le kilomètre 78 du chemin numéro quatre.

Il était accompagné d’un collègue de travail qui s’était éloigné pour effectuer une réparation.

À son retour, le travailleur forestier avait disparu et ne s’est jamais rapporté par la suite.

Un hélicoptère de la Sûreté du Québec (SQ) a survolé le secteur. Des bénévoles se sont joints aux recherches sur le terrain vendredi matin.

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