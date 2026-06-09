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Mardi, 09 juin 2026

Faits divers

Temps de lecture : 1 min 29 s

Possible homicide à Kénogami

Le 09 juin 2026 — Modifié à 08 h 30 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Les policiers du Saguenay, autant ceux de la Sûreté du Québec que les effectifs du Service de police de Saguenay (SPS), ont été appelés lundi soir dans le secteur de Kénogami, vers 19h45, près du barrage de Chute-à-Caron. C’est qu’un corps inanimé y a été découvert.

Il pourrait s’agir d’un homicide. La porte-parole de la Sûreté du Québec, Nancy Fournier, indique que vers 19h45 les services d'urgence ont été appelés à se rendre dans une piste de VTT dans le secteur de Chute-à-Caron à Jonquière, à la suite du signalement d'une personne retrouvée inanimée. Selon les premières informations, la victime a été retrouvée sans vie dans le sentier. Des éléments d'enquête laissent croire qu'il pourrait s'agir d'un homicide.

Ce sont donc les enquêteurs du Service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec, assistés par les techniciens d'Identité judiciaire de la SQ qui se sont dirigés sur place afin de déterminer les causes et circonstances du décès.

La scène est toujours protégée ce mardi matin afin de conserver les éléments de preuve. L'enquête s'effectuera en collaboration avec le Service de police de la ville de Saguenay (SPS). Il n'y a pas eu d'arrestation en lien avec cette affaire pour le moment.  

Avertissement du SPS

En lien avec cet événement, la porte-parole du SPS, Caroline Darveau, demande également à la population de cesser tout vol de drone au-dessus de la scène située près de la côte Desmeules et de ne pas diffuser les images prises à partir de ces aéronefs télépilotés.

« Aucun pilote ne doit utiliser un aéronef télépiloté au-dessus ou à l’intérieur du périmètre de sécurité établi par une autorité publique en réponse à une situation d’urgence. », a-t-elle déclaré.

Pour une opération policière, un incendie, un accident majeur, une recherche de personne disparue ou toute autre intervention où la police, les pompiers où les services d’urgence ont établi un périmètre, cet article s’applique directement.

Mentionnons que l’article sur l’entrave au travail d’un agent de la paix (article 129 du Code criminel) peut également s’appliquer dans cette situation. Pour les intéressés, un contrevenant utilisant un drone dans pareille situation s’expose à une amende de 3 000 $.

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