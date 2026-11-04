Faits divers

 Temps de lecture : 41s

Deux résidences perquisitionnées à Mashteuiatsh

Le 04 novembre 2026 - Modifié à 13 h 51 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Une importante opération policière ciblant des activités liées au trafic de stupéfiants et au crime organisé autochtone a été menée ce mercredi matin à Mashteuiatsh.

L’intervention a été réalisée par une équipe mixte composée de policiers de la Sécurité publique de Mashteuiatsh et de la Sûreté du Québec. Dans le cadre de l’opération, deux résidences de la communauté ont fait l’objet de perquisitions simultanées.

Au total, 13 policiers et policières de la Sécurité publique de Mashteuiatsh ont participé à l’opération. Ils étaient appuyés par la Sûreté du Québec ainsi que par une escouade canine. Aucun détail concernant d’éventuelles arrestations ou les objets saisis n’avait été communiqué au moment d’écrire ces lignes.

La Sécurité publique de Mashteuiatsh rappelle par ailleurs que la collaboration du public demeure essentielle dans la lutte contre la criminalité. Les citoyens qui souhaitent transmettre de l’information de façon anonyme peuvent communiquer avec la ligne de dénonciation au 418 275-0905. Il est également possible de parler directement à un agent en composant le 418 275-3333.

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