La Ville de Saint-Félicien recrute pour plusieurs postes

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Travailler pour ta Ville, c'est contribuer à la qualité de
vie de toute une communauté, relever des défis stimulants et évoluer dans un
milieu où la collaboration et le plaisir au travail sont au rendez-vous.
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Préposé(e) à l'aréna
Inspecteur(trice) des bâtiments
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Agent(e) à la paie et à la comptabilité
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Date limite pour postuler : 6 octobre 2026, à 16h