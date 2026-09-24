Offres d'emploi

 Temps de lecture : 20s

La Ville de Saint-Félicien recrute pour plusieurs postes

Le 24 septembre 2026 à 15 h 00
Par Ville de Saint-Félicien

Offre d'emploi

Ta Ville embauche !

Travailler pour ta Ville, c'est contribuer à la qualité de vie de toute une communauté, relever des défis stimulants et évoluer dans un milieu où la collaboration et le plaisir au travail sont au rendez-vous. Plusieurs postes sont disponibles. Découvre les possibilités et joins-toi à notre équipe !

Préposé(e) à l'aréna

Inspecteur(trice) des bâtiments

Préposé(e) à l'entretien du site Tobo-Ski

Agent(e) à la paie et à la comptabilité

Postulez en ligne : ville.stfelicien.qc.ca/emplois

Date limite pour postuler : 6 octobre 2026, à 16h

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