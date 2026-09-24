Préposé(e) aux remontées mécaniques
Offres d'emploiTemps de lecture : 20s
La Ville de Saint-Félicien recrute pour plusieurs postes saisonniers
Offre d'emploi
Un emploi fait pour toi !
La saison de la glisse approche à grands pas ! Tu cherches un emploi qui te permet de profiter pleinement de l'hiver au Tobo-Ski ? Nous sommes à la recherche de personnes passionnées pour combler plusieurs postes saisonniers :
Préposé(e) aux remontées mécaniques
Préposé(e) aux remontées mécaniques
Préposé(e) à la billeterie
Préposé(e) à la boutique de location
Moniteur(trice) de ski et de planche à neige
Patrouilleur(euse) de ski
Postulez en ligne : ville.stfelicien.qc.ca/emplois
Date limite pour postuler : 6 octobre 2026, à 16h