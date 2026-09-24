Offres d'emploi

 Temps de lecture : 20s

La Ville de Saint-Félicien recrute pour plusieurs postes saisonniers

Le 24 septembre 2026 à 13 h 00
Par Ville de Saint-Félicien
Offre d'emploi

Un emploi fait pour toi !
La saison de la glisse approche à grands pas ! Tu cherches un emploi qui te permet de profiter pleinement de l'hiver au Tobo-Ski ? Nous sommes à la recherche de personnes passionnées pour combler plusieurs postes saisonniers :

Préposé(e) aux remontées mécaniques
Préposé(e) à la billeterie
Préposé(e) à la boutique de location
Moniteur(trice) de ski et de planche à neige
Patrouilleur(euse) de ski

Postulez en ligne : ville.stfelicien.qc.ca/emplois

Date limite pour postuler : 6 octobre 2026, à 16h

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