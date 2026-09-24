La Ville de Saint-Félicien recrute pour plusieurs postes saisonniers





Un emploi fait pour toi !

La saison de la glisse approche à grands pas ! Tu cherches un emploi qui te permet de profiter pleinement de l'hiver au Tobo-Ski ? Nous sommes à la recherche de personnes passionnées pour combler plusieurs postes saisonniers :



Préposé(e) aux remontées mécaniques

Préposé(e) à la billeterie

Préposé(e) à la boutique de location

Moniteur(trice) de ski et de planche à neige

Patrouilleur(euse) de ski



