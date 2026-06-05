Une expérience mémorable aux Wolds pour Controlled Chaos 

Le club de cheerleading Paradox a vécu une expérience historique le mois dernier en participant pour la toute première fois au Cheerleading Worlds, en Floride. Malgré une performance difficile en compétition, l’équipe Controlled Chaos revient avec des souvenirs impérissables et la ferme intention d’y retourner.

Du 22 au 27 avril, une délégation de vingt athlètes, accompagnée de deux entraîneurs et d’une cinquantaine de proches, a pris la direction d’Orlando pour prendre part à l’un des plus prestigieux rendez-vous mondiaux de cheerleading.

« C’est la première fois que le club avait une équipe qui se rendait aux Worlds. Juste d’être là, c’était énorme pour nous », souligne la directrice générale du club, Marie-Ève Langlais.

Pour obtenir son laissez-passer, l’équipe a dû sortir de sa zone de confort. Habituellement classée en catégorie 5, une division qui mène plutôt à la compétition The Summit, l’équipe a choisi de faire le saut en catégorie 6 lors d’un événement à Halifax au printemps 2025.

« On était la seule équipe de catégorie 5 à cette compétition-là, donc on a décidé de monter de catégorie pour avoir de la compétition. On savait que ça pouvait ouvrir la porte aux Worlds, mais quand on a appris qu’on avait reçu l’invitation, ça a quand même été une surprise », raconte-t-elle.

Avant de confirmer leur présence, les dirigeants ont toutefois consulté les athlètes, conscients de l’ampleur du défi.

« Ça impliquait une grosse saison, beaucoup d’entraînement et des coûts plus élevés. Mais tout le monde a décidé d’embarquer dans le projet. »

Préparation

La préparation a d’ailleurs occupé pratiquement toute l’année. Après une courte pause au printemps 2025, les athlètes ont rapidement repris l’entraînement physique et le travail technique afin d’être prêtes pour la scène internationale.

Le club a aussi sollicité plusieurs ressources externes, notamment le club ACE Athletics, qui est venu offrir des cliniques spécialisées. Une chorégraphe ainsi que différents entraîneurs de la région ont également contribué au perfectionnement de la routine.

Une fois rendue en Floride, l’équipe a découvert l’ampleur du phénomène.

« C’était wow du début à la fin. On avait vraiment l’impression d’être dans un univers 100 % cheerleading. C’était mémorable. »

Déception

Sur la scène toutefois, les choses ne se sont pas déroulées comme espéré. L’équipe a connu sa pire performance de la saison, multipliant les chutes lors de sa routine.

« On a perdu 24 points sur notre score final à cause des chutes. Ça fait très mal. On avait espoir de se rendre en finale et on savait qu’on avait les capacités pour le faire. »

La déception a été importante pour les athlètes, admet-elle, mais elle n’aura été que passagère.

« On a eu un bon deux heures de déception. Après, on est allé souper ensemble et on a décidé de profiter du voyage et de l’expérience. »

Avec un peu de recul, le regard porté sur cette aventure demeure très positif.

« Aujourd’hui, on regarde ça avec beaucoup de fierté. On est fier d’avoir réussi à se rendre là et d’avoir vécu ça ensemble. »

Le club espère maintenant répéter l’expérience dans les prochaines années. Reste toutefois à voir si une nouvelle tentative sera faite dès la prochaine saison ou si l’organisation prendra davantage de temps pour reconstruire son équipe.

« On a plusieurs athlètes qui ne seront pas de retour, donc on va voir si on a l’équipe nécessaire dès l’an prochain ou si on repart plutôt sur un cycle de deux ans avec la relève. Mais une chose est certaine, ce n’était pas notre dernière participation aux Worlds. »