Les tires de tracteurs font un retour attendu

Pendant de nombreuses années, les tires de tracteurs ont figuré parmi les activités les plus populaires de l’Exposition agricole et commerciale de Saint-Félicien. Les amateurs retrouveront cette tradition le samedi 11 juillet prochain, alors qu’un nouvel événement sera présenté sur une piste aménagée à l’extrémité des terrains de l’Autodrome de Saint-Félicien.

Comme c’était le cas autrefois lors de nombreuses expositions agricoles à travers le Québec, des compétiteurs locaux et régionaux tenteront de tirer un traîneau lesté sur la plus longue distance possible. Les épreuves seront divisées selon différentes catégories de poids et de puissance.

« La principale différence avec ce qui se faisait auparavant, c’est que l’événement n’est pas sanctionné par l’Association des tires de tracteurs du Québec. À l’époque, l’Expo devait payer pour obtenir cette sanction », explique Alexandre Bernier, président du comité organisateur.

Selon lui, le calendrier de l’Association était déjà complet pour la saison 2026.

« La seule possibilité d’obtenir une date aurait été à la suite de l’annulation d’un événement ailleurs au Québec. En plus, les coûts liés à la sanction étaient importants, ce qui n’était pas souhaitable pour une première édition », précise-t-il.

Le comité espère toutefois intégrer éventuellement le calendrier officiel de l’Association, dans un horizon de trois à cinq ans.

Les inscriptions sont en cours

La période d’inscription est déjà amorcée. Au moment de l’entrevue, une dizaine de participants avaient confirmé leur présence.

« Nous visons environ une trentaine d’inscriptions. Il faut offrir un spectacle intéressant, sans que la durée devienne excessive pour les spectateurs. L’an dernier, nous avons assisté à un programme comptant une cinquantaine de participants qui a commencé à 11 h pour se terminer à 2 h le lendemain matin », souligne Alexandre Bernier.

Les organisateurs souhaitent avant tout proposer une activité familiale et diversifiée.

« Les spectateurs retrouveront les tracteurs qui boucanent comme dans le temps de l’Expo de Saint-Félicien. Il y aura également des camionnettes modifiées qui participeront à différentes classes, en plus de tracteurs de ferme et de catégories professionnelles. Des camions-restaurants seront aussi sur place », indique-t-il.

Un événement au profit d’une cause

Une partie des profits générés par l’activité sera remise à la Fondation du cancer du sein.

« C’est une cause qui nous tient particulièrement à cœur. Tous les membres de notre comité ont été touchés de près ou de loin par le cancer du sein. Il est important pour nous de contribuer à cette lutte », conclut le président.