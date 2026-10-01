Nouveau sentier « Flow motion » au Tobo-Ski

La Ville de Saint-Félicien annonce l'ouverture de La Flow Motion, un tout nouveau sentier de vélo de montagne de type flow trail aménagé au Tobo-Ski. Premier et seul sentier de ce type dans la région, ce projet qui a coûté 80 000$ vient enrichir l'offre récréotouristique du site tout en proposant une expérience unique, accessible et divertissante pour les adeptes de vélo de montagne de tous les niveaux.

« Avec La Flow Motion, nous offrons à notre population une nouvelle infrastructure récréative moderne et distinctive qui contribue à enrichir l'expérience de plein air à Saint-Félicien. Ce projet témoigne du savoir-faire de nos équipes et de notre volonté d'investir dans des installations accessibles, sécuritaires et de grandes qualités pour les citoyennes, les citoyens et les visiteurs », a commenté le maire de Saint-Félicien Jean-Philippe Boutin.

Rouler vite dans un environnement sécuritaire

Long de 1,1 kilomètre, le nouveau sentier a été conçu selon les principes d'un flow trail, soit un parcours favorisant la fluidité des mouvements et le plaisir de rouler dans un environnement sécuritaire. La ligne principale, de niveau intermédiaire, permet autant aux cyclistes qui souhaitent s'initier à la discipline qu'aux plus expérimentés de profiter pleinement du parcours.

Certaines sections proposent également des défis progressifs pour les plus aventureux, tandis qu'une jump line aménagée à la fin du sentier ajoute une dimension technique et ludique à l'expérience.

« Ce projet a été extrêmement formateur pour notre équipe. Nous avons beaucoup appris et grandi tout au long du processus. Grâce à une collaboration exceptionnelle entre nos équipes, des bénévoles, des spécialistes et des consultants, nous avons développé de nouvelles expertises tout en gardant le même objectif en tête : offrir à notre communauté un sentier innovant, accessible, sécuritaire et surtout agréable à parcourir. Nous sommes très fiers du résultat », souligne Simon Ouellet, coordonnateur aux loisirs et gestionnaire du site Tobo-Ski

Réalisé par les équipes internes

Évalué à 80 000 $, le projet a été réalisé en grande partie par les équipes internes du Tobo-Ski. Les travaux ont débuté à l'automne 2025 et se sont échelonnés sur près d'un an. L'équipe a pu compter sur l'accompagnement de deux spécialistes reconnus en conception et en aménagement de flow trails, Simon Drouin et Patrick Perreault.

À ce jour, environ 800 mètres du parcours sont complétés et accessibles aux utilisateurs. Une section additionnelle d'environ 300 mètres sera aménagée au cours de la prochaine année afin de compléter le tracé initialement prévu.

Avec l'ajout de La Flow Motion, le Tobo-Ski poursuit la diversification de son offre quatre saisons et confirme sa volonté de développer des infrastructures récréatives de qualité répondant aux attentes des familles, des débutants et des amateurs de sensations fortes.