Le premier choix européen s’amène chez les Saguenéens

Les Saguenéens de Chicoutimi ont confirmé l’arrivée en Amérique de l’attaquant Michal Hartl, qui fut leur choix de première ronde lors du plus récent repêchage international au printemps dernier.

Hartl, un Tchèque de 17 ans qui fait six pieds et 190 livres, a connu beaucoup de succès avec les formations tchèques lors de compétitions internationales. Avec la formation U20 de Kometa Brno, il a maintenu une moyenne de plus d’un point par rencontre au cours des trois dernières saisons.

Il avait été le 23e joueur à être nommé lors du repêchage international de la ligue canadienne.

Avec les nombreux blessés dans l’organisation, il sera un ajout important. De plus, il est éligible pour le prochain repêchage et classé 37e meilleur espoir selon le site Daily Faceoff.