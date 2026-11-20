La judoka saguenéenne Laurence Gagnon est passée bien près de monter sur le podium jeudi aux Championnats du monde juniors de judo disputés à Tachkent, en Ouzbékistan.

L’athlète de 20 ans a finalement conclu la compétition au cinquième rang dans la catégorie des moins de 57 kg après avoir subi un revers lors du combat pour la médaille de bronze.

Opposée à la Française Clarisse Carillon dans l’affrontement décisif, Gagnon a connu un excellent départ en marquant rapidement un yuko pour prendre les devants. La représentante tricolore a toutefois réussi à répliquer afin de créer l’égalité avant d’inscrire un deuxième yuko dans les 30 dernières secondes du combat, privant ainsi la Québécoise d’une place sur le podium.

« En marquant tôt dans le combat, j’ai vu que c’était possible, que ça pouvait être ma médaille. Je voulais garder l’avance et je ne voulais pas faire d’erreurs, ça lui a ouvert une porte », a mentionné Laurence Gagnon.

Malgré cette déception, la judoka peut tirer plusieurs éléments positifs de son parcours en Ouzbékistan. Elle a amorcé son tournoi de brillante façon grâce à des victoires contre la Chinoise Basanglamu et la Brésilienne Larissa Menezes.

Son élan a toutefois été freiné en quart de finale par l’Azerbaïdjanaise Khadizha Gadashova. Reversée au tableau du repêchage, Laurence Gagnon a su rebondir en gagnant contre la Vénézuélienne Audreys Pacheco, s’offrant ainsi une occasion de combattre pour la médaille de bronze.

« J’envisageais de bien faire à ces mondiaux depuis quelques années. J’étais prête mentalement et j’y croyais. Ça en dit beaucoup sur le chemin parcouru. Après les gros sentiments d’une défaite brise-cœur, comme j’étais si proche de la médaille, je le vois surtout comme le début de quelque chose de plus grand. Le travail finit par payer. », a confié Gagnon.