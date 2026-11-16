L’Almatois François Gauthier-Drapeau a signé une performance sans faille samedi au Grand Prix de Zagreb, en Croatie, en montant sur la plus haute marche du podium dans sa catégorie. Il s’agit d’un premier titre en carrière en Grand Prix pour le judoka, qui avait déjà remporté deux tournois du Grand Chelem en 2025, à Abou Dabi et à Paris.

En finale, Gauthier-Drapeau s’est imposé face à l’Ouzbek Murodjon Yuldoshev au terme d’un affrontement intense. Les deux combattants ont chacun écopé de deux shidos dans ce duel serré, mais le Québécois a su faire la différence pour mettre la main sur la médaille d’or.

Pour atteindre la finale, l’athlète originaire d’Alma a dû enchaîner quatre victoires au cours de la journée. Il a d’abord remporté son match contre l’Uruguayen Alain Mikael Aprahamian, puis a gagné face au Portoricain Adrian Gandia et devant le Français Arnaud Aregba. En demi-finale, il a obtenu son laissez-passer pour le combat ultime grâce à une victoire contre l’Italien Bright Maddaloni Nosa.

« François a été très convaincant tout au long de la journée et il a fait preuve d’une belle ténacité. Il a non seulement gagné, mais il l’a fait de belle manière. Son expérience a parlé pour beaucoup aujourd’hui. C’était une très belle journée pour lui et sa victoire est pleinement méritée », a commenté l’entraîneur canadien Antoine Valois-Fortier.

Selon ce dernier, ce succès arrive à un moment opportun dans la saison. « Il était moins satisfait de certaines de ses performances lors des dernières compétitions. Il connaît du succès à un bon moment, quelques semaines seulement avant le Tournoi des maîtres, c’est vraiment de bon augure pour lui », a ajouté l’entraîneur.