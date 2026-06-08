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Incendies de forêt

Levée de l'interdiction d’allumer des feux à ciel ouvert en forêt

Le 08 juin 2026 — Modifié à 07 h 30 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le ministère de la Sécurité intérieure a annoncé, vendredi dernier, la levée de l’interdiction d’allumer des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité, une décision prise en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Cette mesure, en vigueur depuis le 1er juin, visait à limiter les risques d’incendie dans un contexte de conditions météorologiques jugées préoccupantes. Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’interdiction concernait plus particulièrement certains secteurs des MRC de Maria-Chapdelaine et du Fjord-du-Saguenay, situés au nord du 50e parallèle.

Toutefois, les autorités restent sur le qui-vive. Une hausse des indices de danger d’incendie est anticipée en début de semaine. Si les conditions de sécheresse annoncées se confirment, une nouvelle interdiction pourrait être imposée rapidement.

Même si plus aucun incendie de forêt n’est en activité au Québec, le bilan de la saison de protection des forêts montre cependant un portrait contrasté. En date d’aujourd’hui, 197 incendies ont été recensés au Québec, ayant touché une superficie de 193,2 hectares.

À titre comparatif, la moyenne des dix dernières années à la même période s’élève à 226 incendies, mais pour une superficie brûlée nettement plus importante, soit 98 296,3 hectares.

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