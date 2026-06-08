Relais pour la Vie : un montant record de 216 000 $ amassé

La pluie n’a pas ralenti la détermination des participants au Relais pour la Vie du Saguenay-Lac-Saint-Jean samedi soir.

Malgré une participation légèrement moindre en termes du nombre de personnes présentes aux Plaines-Vertes d’Alma, le cap des 200 000 $ a été dépassé pour la première fois, avec un montant record amassé de 216 000 $.

Outre le président d’honneur Jean Tremblay et la porte-parole régionale 2026 Malorie Munger, l’activité de lutte contre le cancer a aussi pu compter sur la présence de la comédienne bien connue Anick Lemay, survivante du cancer, venue appuyer le moral des troupes.

Le comité organisateur, dirigé par le président Daniel Turcot, s’est dit très heureux des résultats, remerciant les centaines de personnes s’étant déplacées pour l’occasion. Petit bémol toutefois sur le système de navettes mis en place par la ville de Saguenay. Une faible quantité de personnes s’en sont prévalues.