SUIVEZ-NOUS

Mardi, 09 juin 2026

Actualités

Temps de lecture : 36s

Relais pour la Vie : un montant record de 216 000 $ amassé

Le 08 juin 2026 — Modifié à 08 h 00 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

La pluie n’a pas ralenti la détermination des participants au Relais pour la Vie du Saguenay-Lac-Saint-Jean samedi soir.

Malgré une participation légèrement moindre en termes du nombre de personnes présentes aux Plaines-Vertes d’Alma, le cap des 200 000 $ a été dépassé pour la première fois, avec un montant record amassé de 216 000 $.

Outre le président d’honneur Jean Tremblay et la porte-parole régionale 2026 Malorie Munger, l’activité de lutte contre le cancer a aussi pu compter sur la présence de la comédienne bien connue Anick Lemay, survivante du cancer, venue appuyer le moral des troupes.

Le comité organisateur, dirigé par le président Daniel Turcot, s’est dit très heureux des résultats, remerciant les centaines de personnes s’étant déplacées pour l’occasion. Petit bémol toutefois sur le système de navettes mis en place par la ville de Saguenay. Une faible quantité de personnes s’en sont prévalues.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Québec lance une stratégie pour assurer la relève faunique d’ici 2030
Publié hier à 15h00

Québec lance une stratégie pour assurer la relève faunique d’ici 2030

Le gouvernement du Québec a annoncé le déploiement d’une nouvelle stratégie visant à soutenir la relève faunique et à assurer la pérennité de ce secteur économique important pour plusieurs régions de la province. Baptisée Relève faunique 2026-2030, cette initiative mise notamment sur une meilleure accessibilité aux activités de chasse, de pêche ...

LIRE LA SUITE

Les fondations du CIUSSS s’unissent pour soutenir la santé des jeunes
Publié hier à 14h00

Les fondations du CIUSSS s’unissent pour soutenir la santé des jeunes

Six fondations affiliées au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean uniront à nouveau leurs efforts le 11 juin prochain à l’occasion de la 5e édition du barrage routier « Arrête DON$ pour la santé et les services sociaux ». Cette initiative annuelle de financement se déploiera sur l’ensemble du territoire régional, sous le thème « Tous ensemble pour ...

LIRE LA SUITE

Hausse des infestations de fourmis charpentières dans la région
Publié hier à 13h00

Hausse des infestations de fourmis charpentières dans la région

Les fourmis charpentières semblent plus présentes que jamais dans la région, au point où les exterminateurs peinent à répondre à la demande. Selon des informations rapportées par Radio-Canada, plusieurs entreprises de gestion parasitaire sont contraintes de refuser des dizaines de dossiers chaque semaine, faute de disponibilité. Ce phénomène peut ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES