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Marjolaine Étienne honorée par l’Université du Québec à Chicoutimi

Le 12 juin 2026 — Modifié à 11 h 04 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

À l’occasion de la 10e édition du Forum national sur la vérité et la réconciliation, tenue au cours des derniers jours, l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) a remis une médaille honorifique à Marjolaine Étienne, présidente de l’organisme Femmes Autochtones du Québec.

Originaire de Mashteuiatsh, Mme Étienne a reçu cet hommage lors d’une soirée de célébration organisée hier, mettant en valeur la musique et la gastronomie autochtones. L’événement a permis de souligner son engagement soutenu en faveur des droits des femmes autochtones, ainsi que pour le mieux-être et la dignité des Premières Nations.

« En remettant cette distinction à Marjolaine Étienne, nous saluons un engagement profondément humain au service de la dignité et des droits des filles, des femmes et des communautés des Premières Nations. Son leadership incarne avec force les valeurs de justice, de respect et de solidarité qui animent notre université. », a souligné le recteur de l’UQAC, Ghislain Samson.

La médaille de l’UQAC représente l’une des plus hautes distinctions attribuées par l’établissement, immédiatement après le doctorat honoris causa.

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