Suspension temporaire de la grève au CPE Le Jardin de Robi

Le conflit de travail qui perdure depuis plusieurs mois au CPE Le Jardin de Robi, à Roberval, connaîtra une accalmie temporaire. Ce matin, le syndicat représentant les employées a informé la directrice générale, Pascale Lavertu, de sa décision de suspendre la grève à compter du lundi 15 juin, et ce, pour une durée de deux semaines.

Cette décision survient dans la foulée du retour de l’employeur à la table de négociation, un geste perçu comme un signe d’ouverture par la partie syndicale. Dans l’avis officiel transmis à la direction, le syndicat exprime l’espoir que cette trêve permettra de faire progresser les discussions et de dénouer l’impasse qui persiste depuis l’automne dernier.

Les représentantes syndicales soulignent également qu’elles s’attendent à une participation active de la direction dans la recherche de solutions concrètes.

« Sous peu, vous recevrez, par l’intermédiaire de la conciliatrice, notre réponse à votre contre-proposition. Par ailleurs, nous tenons à vous aviser qu’à la fin de cette période où nous mettrons tout en œuvre pour en arriver à un règlement, si aucune entente n’est intervenue, nous reprendrons des actions de mobilisation et de grève. », peut-on lire.

Le syndicat représentant la vingtaine de salariées du CPE ajoute qu’il ne fera aucun autre commentaire sur la situation.