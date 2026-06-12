La chapelle de Vauvert ravagée par un violent incendie

La chapelle du secteur Vauvert à Dolbeau-Mistassini a été complètement détruite par un violent incendie survenu vendredi soir. Malgré l'intervention rapide des services d'urgence, le bâtiment historique n'a pu être sauvé des flammes.

Alertés en début soirée, peu après 18h, les pompiers se sont rendus sur les lieux avec un important déploiement de ressources. Quatre camions ont été mobilisés afin de combattre le brasier.

À leur arrivée, les équipes de sapeurs ont été confrontées à un incendie particulièrement virulent et déjà hors de contrôle.

Les efforts déployés pendant les heures suivantes n'ont toutefois pas permis de préserver l'édifice, qui a été entièrement détruit.

Heureusement, personne ne se trouvait à l'intérieur de la chapelle au moment du sinistre. Aucune victime ni aucun blessé ne sont donc à déplorer.

Selon les premières constatations, la foudre pourrait être à l'origine de l'incendie. Cette hypothèse demeure toutefois à confirmer et une enquête devra permettre d'établir les causes exactes du brasier.

Au-delà de sa vocation religieuse, la chapelle de Vauvert occupait une place importante dans la vie communautaire du secteur. Elle servait régulièrement de lieu de rassemblement pour les résidents et accueillait également divers spectacles et événements culturels. La perte de l'édifice est d'autant plus marquante qu'il avait récemment retrouvé l'un de ses symboles les plus précieux.

À l'été 2025, une nouvelle cloche avait été installée au clocher de la chapelle, remplaçant celle qui avait été volée en 2014.

L'initiative, portée notamment par le citoyen David Leblanc avec l'appui de la Ligue des propriétaires de Vauvert, avait permis de redonner à la chapelle un élément emblématique de son histoire.

La réinstallation avait d'ailleurs été soulignée lors d'un spectacle présenté par le chanteur Mario Pelchat, au cours duquel la cloche avait résonné à nouveau devant les citoyens réunis pour l'occasion.

Aujourd'hui, les flammes ont réduit en cendres un bâtiment qui représentait bien plus qu'un simple lieu de culte. Pour de nombreux résidents et villégiateurs, la chapelle constituait un repère patrimonial et un symbole fort de l'identité de Vauvert.

Plus de détails à venir.