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La Table Québec-régions relancée après 13 ans d’absence

Le 15 juin 2026 — Modifié à 13 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Après plus d'une décénie, la Table Québec-régions (TQR) a officiellement été relancée par le ministre délégué aux Régions, Mathieu Lévesque. Une première rencontre, tenue le 11 juin, a marqué le retour de cette initiative ayant pour but de permettre aux régions de jouer un rôle-conseil auprès du ministre.

Les discussions ont principalement porté sur la décentralisation. Parmi les sujets abordés figuraient la reconnaissance des gouvernements de proximité, les allègements administratifs, la régionalisation de l’immigration ainsi que le développement du transport collectif.

Pour l’occasion, des représentants désignés par les milieux municipaux provenant des 17 régions administratives de la province ont été réunis autour d’une même table, à l’exception de la région du Nord-du-Québec, où trois représentants distincts ont siégé : un pour l’Administration régionale Baie-James, un pour le Gouvernement de la nation crie et un autre pour l’Administration régionale Kativik.

Par ailleurs, des modalités particulières se sont également appliquées à Montréal et Laval, où ce sont respectivement la mairesse de Montréal et le maire de Laval qui ont désigné les représentants de leur région. Le maire de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et président de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, fut lui aussi invité à participer aux travaux.

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