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Les Sacs Lavoie risquent d’être fabriqués à l’étranger

Le 25 septembre 2026 à 11 h 00
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

L’entreprise de La Baie qui s’occupe de fabriquer les sacs Lavoie, Identification Sports, croit qu’une partie de sa production devra être délocalisée en Asie, à son grand désarroi, en raison des restrictions concernant les travailleurs étrangers temporaires sur le territoire.

Selon l’entreprise, le secteur manufacturier est loin d’être sur un long fleuve tranquille.

« Au Saguenay, le secteur manufacturier est en crise. On s’est unis avec plusieurs manufacturiers pour former un comité sur l’immigration économique afin de sensibiliser les différents paliers de gouvernement à la lourdeur administrative et aux besoins des régions », rapporte la directrice d’Identification Sports, Karell Boivin, en entrevue à l’émission À vos affaires, de TVA Nouvelles.

Depuis une dizaine d’années, l’entreprise québécoise accorde une grande importance aux travailleurs étrangers dans la conception de ses produits et souhaite pouvoir continuer d’opérer à partir de son usine située au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

« Nous, ce qu’on veut, c’est offrir vraiment un produit qui est 100 % fabriqué au Québec. Ça fait 40 ans qu’on offre un produit qui est fabriqué [ici] et on espère vraiment être capables de continuer comme ça. »

Selon Mme Boivin, 15 travailleurs étrangers mettent l’épaule à la roue dans son établissement de La Baie afin de permettre à l’entreprise de poursuivre cette mission.

« Ils font partie de notre organisation depuis maintenant cinq ans et c’est vraiment eux qui nous permettent de produire encore, de manufacturer au Saguenay. […] Ces travailleurs-là sont dans nos usines, ils sont qualifiés, on les a choisis et ils savent faire le travail. On se débat un peu pour faire connaître notre point, qu’on veut garder ces travailleurs-là », ajoute la directrice.

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