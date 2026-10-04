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Les Produits Gilbert célèbre 40 ans d'histoire

Le 04 octobre 2026 à 08 h 00
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste de l'initiative de journalisme local (IJL)

Les Produits Gilbert ont souligné leurs 40 ans d’histoire le 1er octobre dernier en réunissant plus de 125 invités à l’occasion d’une soirée anniversaire empreinte de fierté, de reconnaissance et de convivialité.

Fondée en 1986, l’entreprise a profité de l’événement pour rendre hommage à toutes les personnes qui ont contribué à son développement au fil des décennies. Employés actuels et anciens, partenaires et membres de la grande famille Gilbert étaient réunis pour célébrer le parcours de l’entreprise et les valeurs qui ont façonné son identité depuis ses débuts.

« Mais s’il y a une chose que 40 ans d’histoire nous rappellent, c’est qu’une entreprise comme Gilbert ne se bâtit jamais seule. Elle se bâtit grâce aux gens. Grâce à nos employés, bien sûr, ceux qui sont avec nous aujourd’hui et tous ceux qui ont contribué à Gilbert au fil des années », a mentionné Audrey Gilbert, directrice aux affaires corporatives et communications.

Les Produits Gilbert ont également profité de l’occasion pour remercier l’ensemble des invités qui se sont joints aux festivités.

Après quatre décennies de croissance, l’entreprise affirme regarder vers l’avenir avec la même passion, la même détermination et la même fierté qui l’animent depuis sa fondation.

Soulignons que les Produits Gilbert est une entreprise de Roberval spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements robustes destinés à l'industrie forestière, aux scieries, au secteur de la construction et à l'entretien des sentiers.

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