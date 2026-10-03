Une nouvelle caisse de 35 000 membres verra le jour en janvier 2027

Le regroupement des caisses Desjardins de Chibougamau et du Domaine-du-Roy franchira une étape importante le 1er janvier 2027. La nouvelle entité réunira environ 35 000 membres et conservera des points de service dans les différentes communautés desservies.

Le départ presque simultané des deux directeurs généraux, au début de l’année, aura notamment contribué à accélérer la réflexion entourant le regroupement des caisses Desjardins de Chibougamau et du Domaine-du-Roy.

Pour le président de la Caisse Desjardins du Domaine-du-Roy, cette situation a créé une occasion de revoir l’organisation et d’envisager la création d’une entité de plus grande envergure.

« Quand tu as deux DG par intérim, c’est un bon timing. Puis, en même temps, quand ça arrive, on a toujours l’obligation de se questionner », explique Louis Lefebvre.

35 000 membres

La nouvelle caisse comptera environ 35 000 membres. Selon le président, le regroupement permettra notamment de réunir davantage d’expertise et devrait contribuer à améliorer les services offerts aux membres.

« Une nouvelle caisse intéressante, de plus grande envergure, davantage d’expertise pour nous autres », souligne-t-il, ajoutant que l’objectif consiste notamment à améliorer la qualité des services.

Aucun emploi supprimé

Le maintien des emplois constitue également un élément important du projet. Le président assure qu’aucune perte d’emploi ne découlera du regroupement et entrevoit même la possibilité de créer de nouveaux postes.

« Il n’y a pas de perte d’emploi garantie », affirme-t-il, précisant que la nouvelle structure disposera de moyens supplémentaires.

La nouvelle caisse entrera officiellement en fonction le 1er janvier 2027. D’ici là, plusieurs étapes administratives et techniques devront être franchies afin de réunir les deux organisations au sein d’une seule entité.

Un processus de sélection sera également lancé afin de choisir le futur directeur général.

Roberval comme point central

Le directeur général sera basé à Roberval, alors que Chibougamau deviendra un point de service de la nouvelle caisse. Saint-Félicien et Saint-Prime conserveront également leur statut de points de service.

Le président insiste toutefois sur le fait que la localisation du siège ne diminuera pas l’importance des autres communautés desservies. « Toutes les entités qui sont là, c’est toutes des points de service de même niveau, de même envergure, avec la même importance », affirme-t-il.

Il prévoit notamment une présence régulière du directeur général dans les différents secteurs et mise sur les outils numériques pour faciliter la collaboration entre les équipes.

15 administrateurs

La nouvelle caisse sera dirigée par un conseil d’administration composé de 15 administrateurs.

Le regroupement doit également favoriser le partage des compétences entre les employés des deux organisations. Des programmes de développement des compétences existent déjà et devront contribuer à l’intégration des équipes et des cultures organisationnelles.

Pour le président, le projet représente ainsi une occasion de réunir les forces des deux caisses tout en maintenant une présence dans les communautés desservies.

La période précédant le 1er janvier sera consacrée à la réalisation des différentes étapes nécessaires à la mise en place de la nouvelle caisse.