Actualités

 Temps de lecture : 39s

Meurtre dans le quartier St-Georges ; le principal accusé assassiné en prison

Le 02 octobre 2026 - Modifié à 13 h 58 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Le détenu de 51 ans qui a perdu la vie dans le Centre de prévention de Roberval serait Marc Gilbert, l’homme accusé de meurtre au premier degré sur une femme de Jonquière le 8 juillet dernier.

Selon le Quotidien, les détails du motif de l’agression et la manière dont M. Gilbert a été assassiné n’ont toutefois pas été dévoilés ce vendredi au Palais de justice de Chicoutimi. Rappelons qu’en juillet dernier, plusieurs policiers s’étaient rendus dans un appartement sur la rue de La Loire, dans le quartier St-Georges de Jonquière. Un homme avait alors assené un coup de couteau à la gorge d’une femme et avait blessé un mineur. La femme avait perdu la vie rapidement après l’attaque. Dans le dossier de Marc Gilbert, un homme de 34 ans a été rencontré par les autorités et l’enquête se poursuit. Mentionnons qu’il s’agit d’une deuxième mort suspecte à survenir dans l’enceinte de l’établissement de détention en quelques semaines.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Actualités

Meurtre à la prison de Roberval
Publié à 10h04

Meurtre à la prison de Roberval

Un détenu de la prison de Roberval a été victime d’un homicide dans la nuit de mercredi à jeudi. L’homme aurait été attaqué par un autre détenu dans sa cellule avant de succomber à ses blessures plus tard dans la journée. La victime était un homme âgé de 51 ans qui aurait été attaqué vers 1 h du matin, jeudi. Son décès a été ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Vertuose fait rayonner Saint-Prime au congrès de la FQM
Publié à 8h33

Vertuose fait rayonner Saint-Prime au congrès de la FQM

Même s’il n’a pas remporté le Prix Leadership municipal, le projet Vertuose de Saint-Prime a franchi une importante étape en figurant parmi les trois finalistes de cette distinction provinciale. La reconnaissance est survenue dans le cadre du congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), tenu du 24 au 26 septembre. ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Inauguration de la Place Thérèse-Brassard
Publié à 8h23

Inauguration de la Place Thérèse-Brassard

La Ville de Roberval a inauguré, le jeudi 24 septembre dernier, la Place Thérèse-Brassard, un parc attenant à la nouvelle Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque. Ce fut l’occasion également de procéder au vernissage de la nouvelle exposition du Théâtre Mic-Mac. À l’occasion de l’inauguration, la Société d’histoire Domaine-du-Roy a ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES