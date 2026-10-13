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Roberval et Saint-Félicien

90 000 $ pour renouveler les équipements du soutien à domicile

Le 13 octobre 2026 - Modifié à 14 h 05 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

La Fondation du Domaine-du-Roy investira 90 000 $ sur trois ans pour renouveler le parc d’équipements du soutien à domicile des CLSC de Roberval et de Saint-Félicien. Le projet permettra à de nombreuses personnes de recevoir des soins à domicile dans la dignité, le confort et la sécurité.

Actuellement, le parc d’équipements disponibles pour le soutien à domicile est restreint. Plusieurs équipements sont nécessaires pour compléter l’offre de services. De plus, certains des équipements existants sont vieillissants et peuvent présenter des problèmes lors de leur utilisation.

« C’est démobilisant pour les membres de l’équipe de ne pas avoir accès aux outils nécessaires pour faire son travail correctement. Notre population est vieillissante et souhaite de plus en plus vieillir à la maison, et nous avons une grande clientèle en déficience physique et DI-TSA, sans oublier les personnes en soins palliatifs. […] Le soutien de la Fondation vient nous redonner un nouveau souffle en rendant accessibles des équipements modernes, ergonomiques et sécuritaires », a déclaré Lisa Dion, coordonnatrice clinique en réadaptation et nutrition au soutien à domicile du Domaine-du-Roy, à la Direction des programmes en déficiences, réadaptation et soutien à domicile.

La présidente du conseil d’administration de la Fondation du Domaine-du-Roy, Sylvie Prescott, a quant à elle tenu à souligner, au nom de l’ensemble de la Fondation, sa fierté de contribuer à ce projet porteur pour l’ensemble de la communauté du Domaine-du-Roy.

Campagne de financement

Cette année, la campagne de financement est consacrée au projet de soutien à domicile ainsi qu’à l’achat d’un module de biopsie pour le nouveau mammographe. Cet équipement permettra aux femmes du Domaine-du-Roy qui ont besoin d’une biopsie sous stéréotaxie de subir cet examen près de chez elles et d’obtenir leurs résultats plus rapidement. Cet achat représente un investissement de 100 000 $.

La population est invitée à contribuer à la campagne en visitant le site Web de la Fondation au www.fondationddr.ca.

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