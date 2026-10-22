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Marie-Karlynn Laflamme à la Santé, et…surprise! William Fradette whip en chef

Le 22 octobre 2026 - Modifié à 11 h 01 min
Par André Deschênes

Ce sont finalement deux représentants de la récente députation du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui se voient confier d’importantes responsabilités au sein du nouveau gouvernement péquiste de Paul St-Pierre Plamondon. Marie-Karlynn Laflamme, députée de Chicoutimi, devient tel qu’annoncé la nouvelle titulaire de la Santé, de même de la Prévention et des Aînés, alors que le député de Lac-Saint-Jean, William Fradette, sera le nouveau whip en chef du gouvernement.

William Fradette, “jeune recrue” qui a enfin réussi à se faire élire après maintes tentatives infructueuses, hérite donc du mandat de “maintenir la discipline au sein du caucus péquiste, dont la majorité des élus est inexpérimentée”, comme le cite La Presse.

M. Fradette est impliqué au Parti québécois depuis plusieurs années. Il a aussi été conseiller politique du parti à l’Assemblée nationale pendant le dernier mandat de la Coalition avenir Québec au gouvernement.  Quant à Marie-Karlynn Laflamme, qui hérite aussi de la supervision du Saguenay-Lac-Saint-Jean, elle devient la première ministre de la Santé du gouvernement St-Pierre Plamondon, au sein même d’une région où la réalisation de deux projets majeurs en santé se font attendre depuis des lunes: la construction du bloc opératoire de l’hôpital de Chicoutimi et l’agrandissement de l’urgence de l’hôpital de Jonquière.

Initinérance

Pour revenir au 34e premier ministre du Québec, ce dernier se donne lui-même un portefeuille, celui de la lutte à l’itinérance. Le cabinet des ministres se compose de 13 hommes et 9 femmes. Catherine Gentilcore devient vice-première ministre, ministre de l’Immigration et hérite du nouveau poste de responsable de l’Accession du Québec à l’indépendance.

Quelques ténors

Nicolas Marceau, autrefois ministre des Finances sous l’ère Pauline Marois, retrouve ce portefeuille. Alain Therrien se retrouve au Trésor, et à l’action communautaire. Anne Nguyen, spécialiste de l’intelligence artificielle, aura de son côté le mandat d’encadrer cette technologie. Stéphane Paquet sera « superministre » du développement économique et de l’Énergie, alors que Joël Arseneau, prend la tête de l’Éducation nationale, et que Pascal Bérubé hérite de la Culture, du Patrimoine, des Communications et de la Langue française. Nicolas Girard se retrouve au volant des Transports et des Affaires municipales, en plus de la Capitale-Nationale.

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