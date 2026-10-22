Pas de ministère du Tourisme sous l’ère St-Pierre Plamondon

L’industrie touristique de plus d’une région du Québec est sous le choc. La composition du nouveau gouvernement de Paul St-Pierre Plamondon ne comporte aucun ministre dédié à cette importante industrie. Le tourisme relèvera du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie dirigé par Stéphane Paquet.

L’absence de ministre du Tourisme dans la cuvée 2026-2029 fait réagir. Du côté des réactions, Isabelle Gagnon, directrice générale de Diffusion Saguenay, qui a également été présidente du CA de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, se dit “sans mots”. Elle souligne que le tourisme représente tout de même “une industrie plus que rentable pour la province”.

Charlevoix abasourdie

Et du côté de la région voisine du Saguenay-Lac-Saint-Jean, celle de Charlevoix, le directeur général de Tourisme Charlevoix, Mitchell Dion, encaisse le coup durement. En entrevue au journal Le Charlevoisien, il n’hésite pas à qualifier le tout de “plus qu’un choc, qu’il est même abasourdi”. Mitchell Dion participait à une rencontre avec une centaine d’intervenants de l’industrie touristique lorsque la nouvelle est tombée, mentionnant que tout le monde a reçu ce coup de tonnerre. Il invite d’ailleurs le gouvernement à rassurer l’industrie touristique et ses parties prenantes sans attendre.

Réaction de la ministre régionale

Entendant l’alerte lancée dans sa région, la nouvelle ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Marie Karlynn Laflamme, croit que son chef calmera le jeu jeudi. Elle donne aussi au 92,5 Ma radio d’Ici sa version de cette étonnante décision gouvernementale

« En fait, je vais quand même réajuster un petit peu le tir. On a dit qu'on allait arriver avec un conseil des ministres qui allait être plus petit. On allait aussi réduire la taille du gouvernement. Ça fait que ça ne peut pas se faire sans des fusions. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inclus le ministère du Tourisme dans le ministère de l'Économie. Je pense que ça n'a peut-être pas été libellé ainsi cependant. Stéphane Paquette a une expérience à la fois en économie et aussi en tourisme. Alors je crois que le tourisme sera desservi. Je pense que tout ça ça va être beaucoup plus clair ». Pense-t-elle que le premier ministre irait jusqu'à modifier le libellé du ministère ainsi fusionné pour que ce soit plus clair? Mme Laflamme répond que cet aspect relève de la prérogative de son chef.

Moteur économique

L’Association Hôtellerie du Québec et l’Association québécoise des spas se disent stupéfaites et profondément déçues. Selon elles, ce serait une première depuis 1963. Elles rappellent que leurs deux secteurs représentent ensemble près de 46 000 emplois au Québec et 10 000 entreprises. C’est aussi le 4e secteur d’exportation de la province.