Les brigadiers scolaires mis à l’honneur à Roberval

À l’occasion de la deuxième édition de la Semaine nationale de reconnaissance des brigadiers et brigadières scolaires, qui se déroulait du 26 octobre au 1er novembre sous le thème « Au premier rang pour la sécurité des élèves! », le ministère des Transports et de la Mobilité durable a tenu une activité de sensibilisation vendredi dernier à Roberval.

L’événement s’est déroulé vers midi à proximité de l’école primaire Benoît-Duhamel, le long de la route 169. Les représentants du Ministère en ont profité pour rappeler aux automobilistes les bonnes pratiques à adopter dans les zones scolaires afin d’assurer la sécurité des enfants.

Présente lors de l’activité, la brigadière Johanne Meunier, qui compte plus de 12 années de service, a partagé son expérience auprès des médias. Elle a souligné l’importance pour les usagers de la route de respecter la signalisation et les limites de vitesse, particulièrement aux abords des établissements scolaires où circulent quotidiennement de nombreux élèves.

L’activité a également permis au Ministère de présenter les différentes mesures mises en place récemment dans le secteur afin d’améliorer la sécurité des écoliers. Parmi les aménagements réalisés figurent notamment l’allongement de la zone scolaire, qui atteint désormais 135 mètres, l’installation de bornes de délimitation de chaque côté du secteur ainsi que l’ajout de deux radars pédagogiques.

Le marquage au sol a aussi été bonifié et de nouveaux panneaux munis de clignotants lumineux ont été installés pour signaler l’approche de la zone scolaire. Ces panneaux rappellent également aux conducteurs que la limite de vitesse est abaissée à 30 km/h devant l’école primaire durant l’année scolaire, soit de septembre à juin, du lundi au vendredi, entre 7 h et 17 h.