Lors de la séance publique du 25 novembre, le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a adopté à l’unanimité un budget de 28,2 M$ pour l’année 2027. De cette somme, 20,9 M$ proviennent de subventions et de revenus autonomes. Ce budget témoigne de la volonté de la MRC de poursuivre le développement du territoire et de soutenir les municipalités, tout en maintenant une gestion rigoureuse des finances publiques.

Dans un contexte où les coûts des biens et des services continuent d'augmenter, la MRC parvient à bonifier ses services aux municipalités, à investir dans des secteurs stratégiques et à mettre en oeuvre de nouvelles initiatives, tout en limitant la hausse des quotes-parts municipales à 3,08 %, soit un niveau comparable à l'inflation.

Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation des quotes-parts de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, ainsi que par les coûts liés à l'évaluation municipale. Ces dépenses sont associées à des services offerts aux municipalités et transitent par le budget de la MRC.

Les faits saillants du budget 2027

Les priorités de la MRC pour 2027 se traduisent par des investissements dans des secteurs qui contribuent directement à la vitalité et au développement du territoire.

Une somme de 7,3 M$ sera consacrée au développement territorial, notamment pour soutenir la vitalité des milieux de vie (accueil et intégration des personnes immigrantes, culture, développement durable et services de proximité). Cette enveloppe permettra également d’appuyer les entreprises, de poursuivre le développement de la filière éolienne et de stimuler l’activité touristique.

La MRC prévoit par ailleurs 4,6 M$ pour la gestion des matières résiduelles, en collaboration avec la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. En matière de transport, un budget de 4,4 M$ sera consacré à la gestion des infrastructures cyclables, au transport collectif et adapté ainsi qu’au soutien technique en ingénierie offert aux municipalités.

Enfin, 2,6 M$ seront investis dans l’aménagement du territoire. Ces sommes serviront notamment à la gestion des terres publiques intramunicipales et de la villégiature, à la planification et à la gestion de l’aménagement et de l’urbanisme, ainsi qu’à l’administration des différents programmes de la Société d’habitation du Québec.

Au-delà de ses responsabilités courantes, la MRC poursuivra en 2027 plusieurs projets structurants qui contribueront au développement et à la vitalité du territoire. Parmi ceux-ci figurent le développement du potentiel éolien et le déploiement du Centre de services partagés. Ce dernier vise à mettre en commun les ressources et l'expertise afin d'aider les municipalités à relever leurs défis de main-d'oeuvre, à assurer la pérennité des services municipaux et à optimiser l'utilisation des ressources à l'échelle du territoire.

« Le budget 2027 témoigne de notre volonté de travailler en étroite collaboration avec les municipalités pour les accompagner dans les défis qu'elles rencontrent et saisir les occasions de développement qui s'offrent à notre territoire. Par nos investissements, nos services et nos initiatives, nous poursuivons notre engagement à offrir des solutions concrètes et à créer de la valeur sur l'ensemble du territoire », termine Yanick Baillargeon, préfet de la MRC du Domaine-du-Roy.