Et si on célébrait ?

30 ans. C’est quand même quelque chose.

Cette année, Le Nouvelles Hebdo célèbre ses 30 ans et, pour l’occasion, j’avais envie d’écrire une chronique positive et festive, car je suis remplie de fierté pour cet anniversaire.

Le Nouvelles Hebdo, c’est le bébé de la famille des quatre journaux de Trium Médias. Il a été fondé en 1996. Il cohabite dans la Triumerie avec Le Lac-St-Jean qui a 85 ans, l’Étoile du Lac, le doyen, qui a 109 ans, et le Réveil, qu’on a ramené à la vie en 2021, mais qui est né en 1945.

Je trouve ça quand même extraordinaire quand je pense à toutes ces années à raconter ce qui se passe chez nous et aux générations de journalistes, d’infographistes, de conseillers, d’employés qui se sont succédé. Les propriétaires ont changé, les équipes aussi, le métier s’est transformé mais, ces beaux titres sont encore là.

Malgré les géants du web qui ont avalé une bonne partie du marché, les coûts de production qui augmentent…Non ! On reste dans le positif, et on fête !

On raconte nos entreprises, conseils municipaux, écoles, organismes, sportifs, artistes. Les grandes annonces comme les petites nouvelles qui n’intéresseront jamais Québec ou Montréal mais qui comptent énormément, localement.

J’aime ça, cette diversité de nouvelles, parce qu’une région n’est pas seulement faite de grands événements. Qu’un commerce ouvre ou qu’une levée de fonds dépasse son objectif, qu’une équipe locale remporte un important tournoi ou qu’un citoyen nous écrive pour dénoncer quelque chose qui, selon lui, n’a pas de maudit bon sens… C’est notre monde, et je suis émue de voir mon équipe répondre présent pour le raconter chaque jour (abonnez-vous à nos infolettres et/ou notre application mobile pour ne rien manquer)!

Aaaahh ! C’est un si beau métier ! Et il vous permet à vous, lecteurs et lectrices de faire la connaissance de gens passionnés, d’assister à la naissance de projets, d’avoir des réponses à des questions que vous vous posez…Et dans un monde où n’importe qui peut publier n’importe quoi sur les réseaux sociaux et qu’une fausse information peut faire le tour du lac trois fois dans le temps de le dire, on est un rempart important et nécessaire. On le voit comme la démocratie est mise à mal dans les pays où les médias sont muselés.

Oups, je glisse. On revient à la célébration.

Si ces journaux peuvent traverser les décennies et les siècles, c’est pas juste parce que des gens sont là pour les produire. C’est parce que d’autres sont là pour continuer de nous lire, en papier ou en ligne (petit rappel, n’oubliez pas de vous abonner à nos infolettres et appli, tel que demandé déjà un peu plus haut. Faites-le maintenant. Merci).

Et merci d’ouvrir nos journaux, de cliquer sur nos articles, de nous écrire, et même de nous signaler quand on fait une faute.

Évidemment, il y a nos annonceurs, les entreprises d’ici qui choisissent encore nos médias pour parler aux gens de chez nous. Sans leurs investissements, notre histoire serait pas mal plus difficile à écrire.

Produire de l’information locale de qualité, ça coûte de l’argent. Qu’on pense au coût de l’essence pour déplacer un journaliste, qu’on parle des tarifs du papier qui augmentent, de la taxe recyclage qui menace de nous étouffer, et le spectre de la fin de C-18 et des redevances Google et l’IA qui s’immisce dans les moteurs de recherche pour vous empêcher de vous rendre sur nos sites web…

Non ! PARTY !

Le monde a changé, nos journaux aussi, mais ils sont encore là et demain, je recommencerai à m’inquiéter de leur avenir.

En attendant, bonne fête au Nouvelles Hebdo, je t’aime et te célèbre.