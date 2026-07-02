Une fenêtre unique sur l’univers et une expérience immersive hors du commun

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Observer le ciel et vivre une expérience immersive hors du commun : voilà ce que propose le Planétarium de Saint-Félicien. Alors que la saison estivale vient de débuter, son directeur Claude Boivin, qui est aussi président du Club d’astronomie Les Boréalides, rappelle que sa mission, c’est de rendre l’astronomie accessible à tous.

« Notre rôle, c’est la vulgarisation scientifique. Nous nous adressons autant aux jeunes qu’aux plus âgés et nous recevons beaucoup de familles », explique-t-il.

L’établissement se distingue par son caractère unique. En dehors de Montréal, il est le seul à posséder un dôme fixe intégré à son bâtiment. À cela s’ajoutent trois dômes mobiles qui permettent d’offrir des animations dans différents milieux.

Au cœur de l’expérience se trouve un impressionnant dôme immersif. Les visiteurs prennent place sous une demi-sphère où sont projetés le ciel, les étoiles, les planètes, les galaxies ou les nébuleuses. Grâce à une projection à 360 degrés, ils sont littéralement transportés dans l’espace.

« C’est une immersion totale. Nous pouvons démontrer visuellement des phénomènes qui sont parfois difficiles à expliquer avec des mots seulement », souligne Claude Boivin.

Cet été sera particulièrement animé avec plusieurs activités et présentations thématiques.

L’un des moments forts se déroulera durant la semaine des Perséides, autour du 12 août, alors qu’une éclipse solaire sera observable.

Pour l’occasion, le Planétarium offrira des lunettes et mettra à la disposition du public des télescopes spécialement équipés pour une observation sécuritaire du Soleil.

Les visiteurs pourront également assister à une démonstration immersive expliquant le phénomène. À travers une simulation, ils verront la Lune se positionner entre la Terre et le Soleil.

Chaque semaine, une nouvelle programmation sera dévoilée sur la page Facebook du Planétarium. Parmi les sujets abordés, il sera notamment question des gyroscopes qui permettent de stabiliser les satellites.

Autre activité très appréciée : l’Observatoire virtuel. Présentée chaque soir à partir de 21 h, cette animation d’environ une heure permet de découvrir les beautés de l’univers. Et si le ciel est dégagé, les participants profitent ensuite gratuitement d’une véritable séance d’observation à l’extérieur avec les télescopes du site.

Les enfants de quatre ans et moins sont admis gratuitement, tandis que les tarifs sont de 19,90 $ pour les adultes et de 14,90 $ pour les jeunes de moins de 18 ans.

Ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 23 h, ainsi que la fin de semaine sur demande, le Planétarium a récemment fait peau neuve à l’extérieur. Situé sur le boulevard du Jardin, près du zoo, il est désormais encore plus visible.

Selon Claude Boivin, les commentaires des visiteurs sont unanimes : ils se disent surpris de découvrir une technologie aussi avancée dans la région. Entre le dôme immersif, les lunettes de réalité virtuelle qui transportent les visiteurs à bord de la Station spatiale internationale, les salles thématiques et le vaste terrain gazonné propice aux pique-niques, l’endroit invite autant à apprendre qu’à s’émerveiller.

Planétarium de Saint-Félicien

418 900-1098

2025, Boulevard Du Jardin