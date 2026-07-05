Une victime est déplorée à la suite d'un accident survenu hier après-midi dans le cadre de l’évènement Drags de rue de l’Autodrome St-Félicien.

Le décès a été confirmé par une personne vraisemblablement proche de la victime dans les commentaires d'une publication Facebook de l’Autodrome St-Félicien parue plus tôt aujourd’hui.

« Toute l’équipe de l’entreprise tient à offrir ses plus sincères condoléances à la famille, aux proches et à tous ceux touchés par cette perte. Nos pensées vous accompagnent en ces moments difficiles », a répondu l’Autodrome St-Félicien. Plusieurs dizaines d'internautes ont d’ailleurs fait de même.

Toujours dans sa publication, l’Autodrome St-Félicien affirme : « Comme plusieurs d’entre vous, nous avons été profondément touchés par ce qui s’est passé. La sécurité de nos participants, de nos employés et de nos spectateurs est, et demeurera toujours, notre priorité numéro un. »

L’organisation précise également : « Dès les premières secondes, notre équipe ainsi que les services d’urgence présents sur place sont intervenus rapidement afin de prendre la situation en charge. Nous tenons d’ailleurs à les remercier sincèrement pour leur professionnalisme et leur efficacité. […] En tant que nouveaux propriétaires de l’Autodrome, nous mettons tout en œuvre pour offrir un environnement sécuritaire lors de chacun de nos évènements. Des procédures de sécurité sont en place et elles ont été appliquées immédiatement lors de cet incident. Par respect pour les personnes impliquées et leurs familles, nous ne commenterons pas davantage les circonstances de l’accident. »