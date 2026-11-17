Le criminel saguenéen All Boivin, arrêté le 26 juin dernier à Marbella, en Espagne, s’oppose à son extradition vers le Canada. Selon des informations rapportées par Radio-Canada, le dossier a été renvoyé devant la Chambre pénale espagnole le 28 octobre après que l’accusé eut refusé de consentir à sa remise aux autorités canadiennes.

Le service des communications du Conseil général du pouvoir judiciaire espagnol a indiqué que l’affaire a été confiée à la quatrième section de la Chambre pénale. Cette dernière devra désormais fixer la date d’une audience au cours de laquelle sera tranchée la question de son extradition.

Considéré comme l’un des criminels les plus recherchés au pays, All Boivin fait notamment face à des accusations liées à des activités au profit d’une organisation criminelle, à une introduction par effraction ainsi qu’à une séquestration. Les infractions qui lui sont reprochées auraient été commises entre le 31 mars et le 17 mai 2024 dans plusieurs municipalités du Québec, notamment au Saguenay, à Québec, à Lévis et à Baie-Sainte-Catherine, alors qu’il était déjà recherché par les autorités.

Sa conjointe, Yaulise Lemieux-Bellavance, qui l’aurait accompagné durant sa cavale, demeure quant à elle recherchée par les policiers québécois. La Saguenéenne fait face à des accusations d’agression armée et de défaut de comparution.

Selon la Sûreté du Québec, All Boivin dirigeait au moment de son arrestation le North Savage Gang, un groupe criminel impliqué dans une lutte pour le contrôle du marché des stupéfiants au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L’organisation serait notamment en conflit avec les Hells Angels.

Le North Savage Gang a également été ciblé récemment par l’Escouade régionale mixte de la police de Saguenay lors d’une importante opération. Les policiers avaient alors saisi près de 21 kilogrammes de cocaïne.