Les températures prévues durant la fin de semaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean sont toutes sauf ordinaires, alors que la population pourra s’attendre à des maximums de 11 et 12 degrés et ce, jusqu’à dimanche.

Radio-Canada rappelle que ces températures sont grandement au-dessus des normales de saison, qui tournent autour de 1 degré à ce moment de l’année. Autre bonne nouvelle pour les citoyens : la température attendue se traduira par des rayons de soleil partout dans la région.

Rappelons que jeudi, le mercure atteignait 10,4 degrés à la station de l’aéroport de Roberval et 12,4 à celle de Bagotville, frôlant de près le record de chaleur pour un 19 novembre. Celui-ci a été enregistré en 2001, où il a fait 12,4 celsius aux deux stations météorologiques.

Mentionnons que cette hausse de chaleur prendra fin abruptement mardi, avec des maximums attendus de -5 au Saguenay et de -6 à Roberval.