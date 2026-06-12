Une nouvelle ligue féminine propulse la balle molle à Saint-Félicien

La balle molle connaît un nouvel essor à Saint-Félicien avec la création d’une toute première ligue féminine. Pour cette saison inaugurale, six équipes et près de 90 joueuses prendront part aux activités, un départ qui dépasse les attentes des organisateurs.

« On a une grande nouveauté à la ligue de balle molle. On a créé une ligue 100 % féminine. Pour cette première saison, on a six équipes et environ 90 joueuses, c’est excellent », souligne le président de la Ligue de balle molle de Saint-Félicien, Carl Bouchard.

Si plusieurs participantes évoluaient déjà au sein des équipes mixtes, la nouvelle formule a aussi permis d’attirer de nouvelles adeptes provenant de différentes municipalités du Haut-du-Lac-Saint-Jean.

La ligue féminine disputera ses rencontres les jeudis soir, pour un total de trois matchs dans la soirée. La saison s’est amorcée le 4 juin et se conclura vers le 19 août.

Un terrain occupé à pleine capacité

L’arrivée de cette nouvelle ligue s’ajoute à une ligue mixte déjà très populaire. Cette dernière compte désormais 16 équipes après l’ajout d’une nouvelle formation cette année.

« Avec notre ligue mixte qui a ajouté une nouvelle équipe, nous sommes maintenant 16 clubs, ce qui fait de nous l’une des ligues de balle molle les plus populaires de la région », affirme M. Bouchard.

La croissance de la participation entraîne toutefois un nouveau défi, celui de la disponibilité du terrain. Avec les activités de la ligue féminine et de la ligue mixte, le terrain est désormais utilisé tous les soirs de semaine. Les fins de semaine sont quant à elles réservées au baseball mineur.

Selon Carl Bouchard, les récents travaux d’amélioration réalisés sur le terrain ont contribué à cet engouement.

La ligue approche maintenant de sa capacité maximale. En raison du calendrier actuel, seulement deux nouvelles équipes pourraient éventuellement être ajoutées dans la ligue mixte tout en permettant à chaque formation de maintenir un rythme d’un match par semaine.

Une saison bien remplie

La saison de la ligue mixte a débuté le 1er juin. Chaque équipe disputera 16 matchs avant les séries éliminatoires prévues vers les 21 et 22 septembre.

Le début de campagne a toutefois été retardé en raison de l’indisponibilité du terrain plus tôt au printemps.

« On a commencé la saison un peu plus tard cette année, donc on va terminer un peu plus tard aussi », explique le président.

L’été sera également marqué par le retour du Tournoi des Centurions, prévu autour du 19 août. L’événement devrait accueillir une vingtaine d’équipes provenant non seulement de Saint-Félicien, mais aussi de plusieurs municipalités de la région.