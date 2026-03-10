Ottawa autorise TikTok à poursuivre ses activités sous conditions

Le gouvernement du Canada a annoncé avoir complété son examen de sécurité nationale concernant les investissements du réseau social TikTok au pays. À l’issue de cette analyse, Ottawa a décidé d’autoriser l’entreprise à maintenir ses activités, mais à la condition qu’elle respecte une série de nouveaux engagements.

Le fédéral assure que sa décision repose sur une évaluation approfondie des renseignements et des preuves recueillis au cours de l’examen, mené en collaboration avec la communauté canadienne de la sécurité et du renseignement ainsi qu’avec différents partenaires gouvernementaux.

Ainsi, le gouvernement affirme avoir négocié avec TikTok des engagements destinés à mieux protéger les Canadiens et à accroître la sécurité des données, tout en consolidant la surveillance réglementaire exercée au pays.

TikTok Canada devra donc mettre en place des mesures plus robustes pour protéger les renseignements personnels. Cela inclut l’implantation de passerelles de sécurité additionnelles et de technologies de protection de la vie privée destinées à encadrer l’accès aux données de ses utilisateurs canadiens. L’objectif est de limiter les risques d’accès non autorisé ou interdit aux informations détenues par la plateforme.

L’entreprise devra également améliorer ses mécanismes de protection des mineurs, conformément aux conclusions et recommandations émises à la suite de l’enquête conjointe menée par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.

Finalement, dans un souci de transparence, une tierce partie indépendante sera chargée d’auditer et de vérifier en continu les mesures de contrôle liées à l’accès aux données canadiennes. Ottawa soutient qu’il exercera pleinement les pouvoirs prévus par la Loi sur Investissement Canada afin d’assurer leurs mises en œuvre et l’application intégrale des engagements pris par l’entreprise.

Le gouvernement compte aussi poursuivre ses réflexions sur des mesures visant à rendre les médias sociaux plus sécuritaires pour les jeunes Canadiens, en s’inspirant notamment des initiatives récemment adoptées dans d’autres pays.

« Cette décision permettra de protéger des emplois canadiens, de garantir le maintien d'une présence physique de TikTok Canada au pays, et de concrétiser les engagements de l'entreprise à investir dans le secteur culturel canadien. TikTok Canada soutiendra le rayonnement des créateurs, des artistes et des organismes culturels canadiens, tout en renforçant la production et l'accessibilité du contenu culturel canadien dans les deux langues officielles ainsi qu'en langues autochtones aux quatre coins du pays. », a déclaré la ministre de l'Industrie Mélanie Joly.