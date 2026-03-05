SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 06 mars 2026

Faits divers

Roberval

Un poulailler de Nutrinor incendié

Sara-Léa Bouchard
Le 05 mars 2026 — Modifié à 20 h 34 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Un poulailler des Volailles Nutrinor, à Roberval, a été la proie des flammes jeudi soir. Heureusement, aucun oiseau ne se trouvait à l'intérieur lors de l'incendie. 

La porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Béatrice Dorsainville, a indiqué à Radio-Canada qu'un embrasement généralisé a été constaté au 2665 boulevard Marcotte. 

Les agents ont initialement été appelés sur le site, mais ont quitté sur le coup de 18h45. C'est que l'incendie se trouvait à une certaine distance de la route et ne nuisait pas à la circulation. 

Rappelons qu'il y a huit ans, un poulailler avait pris feu à la même adresse. 

