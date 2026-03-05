Un poulailler de Nutrinor incendié

Un poulailler des Volailles Nutrinor, à Roberval, a été la proie des flammes jeudi soir. Heureusement, aucun oiseau ne se trouvait à l'intérieur lors de l'incendie.

La porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Béatrice Dorsainville, a indiqué à Radio-Canada qu'un embrasement généralisé a été constaté au 2665 boulevard Marcotte.

Les agents ont initialement été appelés sur le site, mais ont quitté sur le coup de 18h45. C'est que l'incendie se trouvait à une certaine distance de la route et ne nuisait pas à la circulation.

Rappelons qu'il y a huit ans, un poulailler avait pris feu à la même adresse.