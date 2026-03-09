Un abat et une partie parfaite pour les Saguenéens de Chicoutimi

Qui pourra arrêter les Saguenéens de Chicoutimi? Depuis quelques semaines, l’attaque produit à plein régime avec une avalanche de buts. Au lendemain d’un gain de 14-2 sur Charlottetown, les hommes de Yanick Jean ont atteint le plateau des 300 buts cette saison dans une victoire de 10 à 0 sur les Tigres de Victoriaville, dimanche au Centre Georges-Vézina.

Encore une fois, cette attaque diversifiée s’est démarquée, marquant trois buts en première, cinq en deuxième et deux autres en troisième. Le capitaine Emmanuel Vermette a mené cette attaque avec trois buts.

Mavrick Lachance et Liam Lefebvre ont chacun réussi un doublé alors que Jordan Tourigny a marqué une fois en plus de fournir trois passes. Pour Maxim Massé, le compteur est demeuré à 48 buts mais il a ajouté quatre mentions d’aide pour grimper au premier rang des marqueurs du circuit avec 94 points, deux points devant Philippe Veilleux. Au cours des deux derniers matchs, il cumule un but et dix passes!

Devant le filet, Raphaël Précourt a tenu le fort pour récolter un sixième jeu blanc cette saison, égalant le record de Félix Potvin établi en 1990-91. Les neuf blanchissages de l’équipe constituent un record de concession.

Les Saguenéens se rendront du côté de Shawinigan jeudi et Sherbrooke vendredi avant de revenir à domicile dimanche contre Rimouski.