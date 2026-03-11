SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 11 mars 2026

Saint-Félicien

RL Énergies rouvrira sa station multiénergie en 2026

Sara-Léa Bouchard
Le 11 mars 2026 — Modifié à 07 h 32 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

La Ville de Saint-Félicien rouvrira son projet de station-service multiénergie de RL Énergies, d’ici la fin de l’année 2026. Rappelons que cette initiative, nécessitant un investissement de 6,5 M$, avait d’abord été annoncée pour 2024.  

La première phase du projet, consacrée au gaz naturel comprimé (GNC), est sur le point d’être terminée. Les autres volets de la station-service devraient être complétés au cours des prochains mois. À savoir que près de 2,5 M$ ont déjà été investis sur le site en bordure de la route 169. Après le début de l’aménagement du chantier en 2023, des retards ont malheureusement repoussé l’échéancier, dont le contexte économique et certains délais liés à la construction. La deuxième phase du projet, d’une valeur de 4 M$, est prévue de débuter à l’été.

Celle-ci comprendra l’aménagement de quatre à six bornes de recharge électrique, des pompes à essence et diesel, incluant un service de type verrouillage par carte, un lave-auto, un bâtiment de service avec dépanneur et espace locatif destiné à la restauration rapide. L’objectif est d’offrir des services 24 heures sur 24, sept jours sur sept. La station de Saint-Félicien deviendra donc la deuxième du genre au Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec celle située sur le boulevard Talbot à Chicoutimi. Au Québec, on ne compte actuellement que sept stations offrant du GNC.  

