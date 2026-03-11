SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 12 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 52 s

350ᵉ de Chicoutimi

Un jalon important pour Saguenay sous le thème de la rencontre

Charles-Antoine Desmeules
Le 11 mars 2026 — Modifié à 16 h 59 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

La célébration de la culture autochtone ainsi que l’histoire de Chicoutimi seront des éléments centraux des festivités qui se tiendront du 21 au 27 juin prochain dans le cadre du 350ᵉ anniversaire de la ville. Cette semaine d’activités gratuites donnera officiellement le coup d’envoi à une année complète de célébrations, placée sous le thème La Rencontre | Kanathishkatutau.

L’événement, lancé à l’occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, se veut un moment rassembleur, humain et porteur de sens pour l’ensemble de la population.

« Le 350ᵉ, c’est bien plus qu’un anniversaire. C’est une invitation à se souvenir, à se rencontrer et à imaginer ensemble l’avenir de notre communauté », souligne Denis Bouchard, président du conseil d’administration.

En collaboration avec la communauté innue de Mashteuiatsh, hôte des célébrations, la Zone portuaire deviendra le site d’une série d’activités culturelles mettant en lumière la richesse et la vitalité des cultures autochtones.

Le public pourra assister à plusieurs moments forts, dont la création en direct du Mixbus du 350ᵉ, transformé sous les pinceaux d’un collectif d’artistes autochtones, ainsi qu’au spectacle Mamu Nikamutau – Chantons ensemble, rendant hommage à Florent Vollant, auteur-compositeur-interprète innu de renom.

« Cette semaine d’ouverture est une occasion de rencontres et de partages. Nous espérons que ces moments enrichiront le dialogue et la compréhension mutuelle, tout en soulignant l’histoire et la présence continue des Pekuakamiulnuatsh sur Nitassinan », mentionne Jonathan Germain, chef de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh.

Une année complète d’activités

La semaine du 21 au 27 juin donnera le ton à une programmation riche et variée qui se déploiera jusqu’en 2027.

La Ville de Saguenay se réjouit de cette mobilisation collective : « Le 350ᵉ anniversaire de Chicoutimi est une occasion unique de célébrer notre histoire et les racines de notre région. Depuis la rencontre fondatrice de 1676 au poste de traite, Chicoutimi a été, est et sera un lieu de rencontres, d’échanges et de développement pour tout le Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cette année de célébrations nous permettra de nous rassembler et de mettre en valeur la fierté qui nous unit », affirme Luc Boivin, maire de Saguenay.

Parmi les activités, on retrouve :

Une tournée du Mixbus dans les cinq centres-villes de Saguenay, les 23 et 24 juin, avec la tenue d’un spectacle surprise à la Zone portuaire de Chicoutimi.

Une exposition immersive historique au Musée ilnu de Mashteuiatsh le 25 juin, suivie du vernissage de l’œuvre Émincé topographique de l’artiste Emy-G St-Laurent le 26 juin.

Finalement, la représentation du spectacle Mamu Nikamutau – Chansons rassembleuses, présentée dans le cadre du JazzFest Saguenay.

 

Au-delà des festivités, le 350ᵉ vise également à créer un legs durable et à favoriser la transmission de la mémoire aux jeunes générations.

Pour consulter la programmation complète de la semaine d’ouverture, rendez-vous sur : chicoutimi350.com

