La MRC du Domaine-du-Roy dévoile son tout premier rapport annuel, un document qui met en lumière les principales réalisations de l’année 2025 au bénéfice des citoyens, des municipalités et des organisations du territoire.

À travers ce rapport, la MRC souhaite rendre disponible une information claire et concise à la population, ainsi que mieux faire connaître son rôle et ses champs d’intervention. Qu’il soit question de développement économique, d’aménagement du territoire, de développement des milieux, de soutien aux municipalités, de transport collectif, d’ingénierie ou encore de grands projets structurants, le document témoigne du dynamisme de l’organisation.

Parmi les informations du rapport, la MRC souligne que 180 entreprises ont été accompagnées par le Service aux entreprises en service-conseil ou en financement, pour plus de 500 000 $ en prêts et subventions accordés et ont généré des investissements de près de 5 M$. 67 projets d’organismes et de municipalités ont été soutenus, représentant plus de 1,5 M$ en aide financière et générant des investissements totalisant 11,5 M$.

La MRC a également géré plus de 2 150 baux d’abri sommaire et de villégiature dans le territoire non organisé de Lac-Ashuapmushuan, a poursuivi son travail avec les partenaires dans le développement du potentiel éolien sur le territoire et a réalisé plusieurs initiatives en collaboration intermunicipale, notamment un projet pilote en gestion financière, des ententes de partage de services avec la Ville de Roberval en ressources humaines et en informatique, ainsi que la poursuite des collaborations en aménagement du territoire, en inspection municipale et en ingénierie.